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Aldatıldığını sosyal medyadan öğrendi intikamı ağır oldu!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nden Samantha Rawley erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendikten sonra verdiği kilolarla ne kadar azimli olduğunu kanıtladı. Kilo sonrası bir de estetik yaptırmak için ameliyat masasına yatan Rawley, 92 kilo vererek kendine olan güvenini tekrar kazandı.

Aldatıldığını sosyal medyadan öğrendi intikamı ağır oldu!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Samantha Rawley, çocukken okulda zorbalığa uğradığı için her zaman kilosu nedeniyle istismar edildi.

Ancak 2018'de erkek arkadaşı onu aldattığında ve çift hala birlikteyken sosyal medyada başka bir kadının fotoğraflarını paylaştığında güveni tekrar dibe vurdu. Daha da kötüsü, eski sevgilisi Samantha'yı ailesinden ve arkadaşlarından bir sır olarak sakladı. Ancak eski sevgilinin davranışları onu incitirken, aynı zamanda intikam motivasyonu da verdi.

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ALDATILDIĞINI SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ

Mide küçültme ameliyatı olan 164 kilodan 72 kiloya düşen genç kadın sarkan göbek ve kolları için de ekstra ameliyat geçirdi. Ameliyat sonunda sıkı bir diyete giren ve artık daha sağlıklı beslenen Rawley, şöyle konuştu: 'Belki de tüm bunlar yaşanmadan önce kilo vermeliydim ancak aldatılmak motivasyonum oldu diyebilirim. Bugüne kadar o kişinin hayatında bir sır gibi olduğumu öğrendiğimde kabusu yaşadım. Ne ailesi ne de arkadaşlarının benden haberi yoktu. Aldatıldığımı da sosyal medyadan öğrendim. Zordu çünkü onu her zaman mutlu etmeye çalıştığımı ve asla kendim için yaşamadığımı hissettim.

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Sır olarak saklandığım için o kadar güvensizdim ki duygusal olarak yoruldum. Aldatıldığımı da görünce artık kendim için yaşamalıyım diye düşündüm.'

DÖNÜŞÜMÜNÜ BİNLERCE KİŞİYLE PAYLAŞIYOR

Artık Instagram'da @therealslimsammii olarak tanınan Samantha, vücut dönüşümünü 27.200 takipçiyle paylaşıyor. Eylül 2018'de tüp mide ameliyatı geçiren kadın artık sağlıklı ve besleyici yiyecekler yiyerek diyetini tamamen değiştirdi.

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Samantha egzersiz yapmak için yürüyüş yapıyordu ancak bu yıl spor salonuna gitmeye başladı ve fitness rejimine ağırlık antrenmanı dahil etti. Samantha artık 11 yaşındaki kızı Alexis ile Disneyland'e seyahatler yaparak daha aktif olabiliyor ve artık kilosundan dolayı geçmişte yapamadığı gezilere çıkabiliyor.

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