Aldatmayı savunan sözleri sosyal medyada gündem oldu! "Karısını aldatan erkeklere üzülüyorum, bazılarının başka seçeneği yok"

Sosyal medya fenomeni Shona River katıldığı Offbeat podcastinde yönetmen Tommie McDonald'ın konuğu oldu. Fenomen isim podcastte yaptığı açıklamasında aldatan erkeklere üzülme nedenlerini anlattı.

İnsanların bir ilişki içinde yalnız kalmasının çok kötü bir durum olduğunu ifade eden River, "Yalnızlığın en kötü durumu, etrafınızın insanlarla veya bu durumda bir partnerle çevrili olması ve ilişki içinde kendinizi yalnız hissetmenizdir; bence bu daha kötü. Hatta bu durum bekar ve yalnız olmaktan çok daha kötü" diye konuştu.

Aldatmanın temelde cinsellikle ilgili sorunlara dayandığını ifade eden River, "Pek çok neden olabilir. İlk neden genellikle cinsellik oluyor. Sevgiliniz, kız arkadaşınız, en yakın arkadaşınız bir anneye dönüşüyor ve sizinle cinsellik yaşamak istemiyor. Çok zor olsa gerek çünkü karınızı seviyorsunuz, çocuklarınızı seviyorsunuz, evinizi seviyorsunuz ama bir şeyler eksik.Karısını aldatan erkeklere üzülüyorum, bazılarının başka seçeneği yok" dedi.