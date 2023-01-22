Alev Alev filminin konusu nedir, nerede çekildi? Filmde hangi oyuncular var? Yeşilçam'ın jönlerinden Tarık Akan'ın Alev Alev filmi bu akşam SKY360'ta

Alev Alev, yönetmenliğini Halit Refiğ'in yaptığı 1984 yapımı sinema filmidir. Filmin başrollerini Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu ve Cüneyt Arkın paylaşmıştır. Alev Alev filmi bugün seyircisiyle tekrar buluşuyor. Yerli film severler yapımla ilgili detayları merak ediliyor. Peki Alev Alev filminin konusu nedir, nerede çekildi? Filmde hangi oyuncular var? İşte sevilen Yeşilçam filmi ile ilgili merak edilenler...
Yakışıklı yat kaptanı Murat’la (Tarık Akan) güzel Alev (Gülşen Bubikoğlu) evlilik hazırlığı yapan iki sevgilidir. Zengin ve güçlü bir işadamı olan Şahin’e ait yatın kaptanı hastalanınca, yeğeni ve şirketin genel müdürü Ümran (Çiğdem Tunç) yeni bir kaptan arar.
Evlenmek için paraya ihtiyacı olan Murat işi kabul eder. Alev, Murat yokken hamile olduğunu fark eder. Yol uzundur ve Murat’a aşık olan Ümran bir gece onunla olur. Murat, pişman olup geri dönmek isteyince Ümran kendini vurur. Murat, yaşaması için çaresiz Ümran’la evlenir. Ümran Murat, Alev ve Şahin'in bu aşk dörtgeninde yaşayacakları çok olay olacaktır.
1984 yılında vizyona giren Alev Alev filminin çekimleri Bodrum'da yapılmıştır. Alev Alev filmi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahiptir. Filmin oyuncu kadrosu ise şu şekildedir:
Gülşen Bubikoğlu - Alev
Çiğdem Tunç - Ümran
Cüneyt Arkın - Sahin Koral
Tarık Akan - Murat
Hulusi Kentmen - Asım
Zafer Ergin - Sahin Koral
Sevda Aktolga - Leyla