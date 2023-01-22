Alev Alev filminin konusu nedir, nerede çekildi? Filmde hangi oyuncular var? Yeşilçam'ın jönlerinden Tarık Akan'ın Alev Alev filmi bu akşam SKY360'ta

Alev Alev, yönetmenliğini Halit Refiğ'in yaptığı 1984 yapımı sinema filmidir. Filmin başrollerini Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu ve Cüneyt Arkın paylaşmıştır. Alev Alev filmi bugün seyircisiyle tekrar buluşuyor. Yerli film severler yapımla ilgili detayları merak ediliyor. Peki Alev Alev filminin konusu nedir, nerede çekildi? Filmde hangi oyuncular var? İşte sevilen Yeşilçam filmi ile ilgili merak edilenler...

ALEV ALEV FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yakışıklı yat kaptanı Murat’la (Tarık Akan) güzel Alev (Gülşen Bubikoğlu) evlilik hazırlığı yapan iki sevgilidir. Zengin ve güçlü bir işadamı olan Şahin’e ait yatın kaptanı hastalanınca, yeğeni ve şirketin genel müdürü Ümran (Çiğdem Tunç) yeni bir kaptan arar.



Evlenmek için paraya ihtiyacı olan Murat işi kabul eder. Alev, Murat yokken hamile olduğunu fark eder. Yol uzundur ve Murat’a aşık olan Ümran bir gece onunla olur. Murat, pişman olup geri dönmek isteyince Ümran kendini vurur. Murat, yaşaması için çaresiz Ümran’la evlenir. Ümran Murat, Alev ve Şahin'in bu aşk dörtgeninde yaşayacakları çok olay olacaktır.

ALEV ALEV OYUNCU KADROSU

1984 yılında vizyona giren Alev Alev filminin çekimleri Bodrum'da yapılmıştır. Alev Alev filmi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahiptir. Filmin oyuncu kadrosu ise şu şekildedir:

Gülşen Bubikoğlu - Alev

Çiğdem Tunç - Ümran

Cüneyt Arkın - Sahin Koral

Tarık Akan - Murat

Hulusi Kentmen - Asım

Zafer Ergin - Sahin Koral

Sevda Aktolga - Leyla

