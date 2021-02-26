Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Alev Alev ve Mucize Doktor yarışı... 25 Şubat 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Alev Alev ve Mucize Doktor yarışı... 25 Şubat 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 26.02.2021 11:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Alev Alev ve Mucize Doktor yarışı... 25 Şubat 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

25 Şubat 2021 Perşembe günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 25 Şubat Perşembe günü reyting sonuçları açıklanıyor. Peki 25 Şubat 2021 Perşembe akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

25 Şubat Perşembe akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 25 Şubat 2021 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Şarkılar Bizi Söyler, Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Alev Alev, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Akrep ve Dağ 2 ekrana geldi. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Perşembe günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

  • ATV'de öğleden sonra Esra Erol’da programı yayınlandı. Ardından ise ATV Ana Haber Bülteni yayınlandı. Akşam kuşağında ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü izleyicisinin karşısına çıktı.
  • Star TV’de Ana Haber Bülteni’nden sonra Akrep dizisi yeni bölümüyle ekrana geldi.
  • Fox TV’de öğle kuşağında Zuhal Topal’la Sofrada ardından ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Bülteni ekrana geldi. Akşam kuşağında ise Mucize Doktor dizisinin yeni bölümü seyircisiyle buluştu.
  • TV 8’de öğle kuşağında Doya Doya Moda seyircisinin karşısına çıktı. Akşam kuşağında ise Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler ekrana geldi.
  • Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Alev Alev dizisi yayınlandı.
  • Kanal D’de akşam kuşağında ise Şarkılar Bizi Söyler isimli müzik programı ilk bölümüyle yayınlandı.

25 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 25 Şubat 2021 Perşembe reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 25 Şubat Perşembe total reyting rakamları açıklandı.

25 Şubat Perşembe total reyting sıralaması şöyle oldu;

  • ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.
  • ATV’nin sevilen programı Esra Erol’da ise total reyting sıralamasında ikinci olarak yerini aldı.
  • ATV ekranlarına gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programı en çok izlenenler listesine üçüncü sıradan giriş yaptı.
  • Fox TV ekranlarına gelen Mucize Doktor ise en çok izlenenler sırasında dördüncü sırada yer aldı.
  • Fox TV ekranlarına gelen Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber programı en çok izlenen listesinde beşinci sırada yerini aldı.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, Mucize Doktor, üçüncü sırada Mucize Doktor, dördüncü sırada Müge Anlı İle Tatlı Sert programı yerini aldı. Beşinci sıraya ise Alev Alev dizisi yerleşti.

Reyting rekorları kıran Alev Alev’in uyarlandığı 2019 yapımı Netflix dizisi Le Bazar De La Charite’nin gerçek hikayesi!Reyting rekorları kıran Alev Alev’in uyarlandığı 2019 yapımı Netflix dizisi Le Bazar De La Charite’nin gerçek hikayesi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Tarihte bugün neler oldu? Vefat eden isimler, yaşanan olaylar...Tarihte bugün neler oldu? Vefat eden isimler, yaşanan olaylar...
Göcek'le ilgili merak edilenlerGöcek'le ilgili merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
atv, FOX, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Bir Zamanlar Çukurova dizisi, survivor, FOX Haber,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bilim dünyasının en korkunç deneyi! Albert’e ne oldu?

Bilim dünyasının en korkunç deneyi! Albert’e ne oldu?

Bomba gibi projeyle geri dönüyor

Bomba gibi projeyle geri dönüyor

Sinemanın seksi kadını çok çalışıyor

Sinemanın seksi kadını çok çalışıyor

Servetleri dudak uçuklatacak! Dünyanın en zengin çocukları

Servetleri dudak uçuklatacak! Dünyanın en zengin çocukları

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Bu Türk filmini çok az kişi gördü

Bu Türk filmini çok az kişi gördü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Böylesini görmediniz! +18 filmden ilk fragman geldi

Böylesini görmediniz! +18 filmden ilk fragman geldi

Türkiye’de en çok para kazanan 10 YouTuber

Türkiye’de en çok para kazanan 10 YouTuber

Sadakatsiz dizisinin finalinde neler olacak? Sonu nasıl bitiyor?

Sadakatsiz dizisinin finalinde neler olacak? Sonu nasıl bitiyor?

Diğer Haberler

“Ne ekersen onu biçersin” atasözünün anlamı nedir? “Ne ekersen onu biçersin” atasözünün hikayesi...

“Ne ekersen onu biçersin” atasözünün çarpıcı hikayesi

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 26 Şubat tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün neler oldu? Vefat eden isimler, yaşanan olaylar...

Beren Saat dizileri: Bir yarışmaya katıldı bütün hayatı değişti!

Bu hallerini herkes unuttu!

Tarık Buğra kimdir? Tarık Buğra’nın romanları ve kitapları nelerdir? İşte Tarık Buğra’nın hayatı...

Tarık Buğra vefatının 27. yılında anılıyor! Hayatını değiştirdi

Ev tozu hakkında bilmediklerimiz! Sağlığımızı ne kadar etkiliyor?

Ev tozu sağlığımızı ne kadar etkiliyor?

En küçük milyonerler! Ailesinin servetiyle doğuştan milyoner olan isimler!

Servetleri dudak uçuklatacak! Dünyanın en zengin çocukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.