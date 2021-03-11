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Alexander Wang tacizi kabul etti! 'Pişmanım'

11.03.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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Alexander Wang tacizi kabul etti! 'Pişmanım'

Modacı Alexander Wang mankenlere uyuşturucu madde vererek taciz ettiği suçlamaları sonrası açıklamalarda bulundu. Wang daha önce yaptığı açıklamanın aksine suçlamaları kabul ederek, "Onlara acı verecek şekilde davrandığım için pişmanım" dedi.

Modacı Alexander Wang, kendisi hakkında ortaya atılan cinsel istismar iddialarının ardından yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Wang, “Kısa bir süre önce birkaç kişi geçmişteki kişisel davranışlarım sebebiyle ortaya aleyhime ithamlar attılar" dedi.

Wang açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Onların öne çıkarak açıklama yapma haklarını destekliyorum ve söyleyeceklerini dikkatle dinledim. Hikayelerini paylaşmaları kolay değildi ve onlara acı verecek şekilde davrandığım için pişmanım."

"Bu kişisel etkileşimlerde bazı detaylar konusunda uyuşmasak da, görünürlüğümü ve etkimi kullanarak başkalarını bu zarar veren davranışları yapmamaları konusunda daha iyi bir örnek olacağım. Hayat öğrenmek ve büyümektir ve şimdi ise daha iyisini biliyorum ve daha iyisini yapacağım."

Daha önce yaptığı ilk açıklamada söylentilerin tamamen yalan olduğunu belirten Wang, “Markamı ve beni yıllarca takip etmiş insanlar ile direkt olarak iletişim kurmak istiyorum ve hakkımda çıkan yalan, uydurma ve çoğunlukla anonim iddiaları belirtmek istiyorum. Bu temeli olmayan iddialar, önceden de kanıt olmadan değer ve önemi yıkan paylaşımlar yapan sosyal medya sitelerinde başladı" diyerek iddiaları yalanlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
taciz
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