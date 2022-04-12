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  4. Aleyna Tilki'den İngilizce şarkısına klip! Kamera arkasını paylaştı

Aleyna Tilki'den İngilizce şarkısına klip! Kamera arkasını paylaştı

12.04.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki, yeni İngilizce şarkısı 'Take It or Leave It' şarkıcı Cuma günü piyasaya çıkıyor. Genç şarkıcı klibinin kamera arkasından dans ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Genç şarkıcı, pop-punk tarzındaki bu çalışmayla global müzik arenasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Aleyna Tilki’nin sözlerini Mali-Koa Hood ile beraber yazdığı, bestesini ise Gil Lewis’in yaptığı şarkının mastering’i Grammy adaylığı bulunan Luca Pretolesi tarafından hazırlandı.

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Şarkının klibi ise geçtiğimiz gün Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) çekildi. Aleyna Tilki, yönetmenliğini de üstlendiği klipte kardeşi Ayça Tilki’yle birlikte kamera karşısına geçti. Ünlü çarkıcı klibinin kamera arkasında dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Tilki'ye kısa sürede binlerce yorum geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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