Aleyna Tilki'den İngilizce şarkısına klip! Kamera arkasını paylaştı

Genç şarkıcı, pop-punk tarzındaki bu çalışmayla global müzik arenasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Aleyna Tilki’nin sözlerini Mali-Koa Hood ile beraber yazdığı, bestesini ise Gil Lewis’in yaptığı şarkının mastering’i Grammy adaylığı bulunan Luca Pretolesi tarafından hazırlandı.

Şarkının klibi ise geçtiğimiz gün Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) çekildi. Aleyna Tilki, yönetmenliğini de üstlendiği klipte kardeşi Ayça Tilki’yle birlikte kamera karşısına geçti. Ünlü çarkıcı klibinin kamera arkasında dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.



Tilki'ye kısa sürede binlerce yorum geldi.

