Aleyna Tilki'den Reynmen açıklaması

Yoğun konser temposunda hasta olduğunu söyleyen Tilki, ”Bugün biraz hastayım aslında ama sahneye çıkınca her şey geçiyor. Konser temposu çok yoğun ama eğleniyorum. Her sahnenin farklı bir kitlesi var. Farklı farklı konserler veriyorum, bazen 80 bin bazen 100 bin kişi oluyor” şeklinde konuştu.

Annesi Havva Özel’le evlerinin mutfağında söyledikleri şarkıyı sosyal medya hesabından yayınladığı hatırlatılınca ”Sesimi annemden aldım. Direkt ona benziyor” dedi.

Reymen’le yaşanan olaya son noktayı koyan Tilki, ”Ben bir şey söylemedim. Sadece tweet attım. Zaten görüyorsunuz sosyal medya da ne yazdıysam durum o” diye konuşup son noktayı koydu.

