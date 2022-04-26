MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki motorun üstünde fileli çorabıyla poz verdi! "Annesi babası nasıl izin veriyor böyle pozlara?"

Aleyna Tilki motorun üstünde fileli çorabıyla poz verdi! "Annesi babası nasıl izin veriyor böyle pozlara?"

26.04.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda her hareketiyle olay olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde 23 Nisan'ı iç çamaşırıyla kutlamış ve sosyal medyada tepki görmüştü. 22 yaşındaki şarkıcı bu kez motorun üstünde fileli çorabıyla poz verdi.

Aleyna Tilki motorun üstünde fileli çorabıyla poz verdi! "Annesi babası nasıl izin veriyor böyle pozlara?"

Aleyna Tilki son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam eden genç şarkıcı fileli çorabıyla kamera karşısına geçti.

ALEYNA TİLKİ FİLELİ ÇORABIYLA POZ VERDİ

Take It or Levae It şarkısı ve o şarkıya çektiği klibiyle uzun süre konuşulan Aleyna Tilki motorun üzerinde fileli çorabıyla poz verdi.

Aleyna Tilki motorun üstünde fileli çorabıyla poz verdi!

Tilki'nin o pozuna, "Bu sefer kesin bayıldım ben", "Ülkenin gururu", "Annesi babası nasıl izin veriyor böyle pozlara?" gibi yorumlar yaptı.

Aleyna Tilki motorun üstünde fileli çorabıyla poz verdi!

Geçtiğimiz günlerde kalçası yırtık kotuyla poz veren Aleyna Tilki'ye, "Ay parçası maşallah", "Baban seninle gurur duyuyordur" gibi yorumlar gelmişti.

Aleyna Tilki motorun üstünde fileli çorabıyla poz verdi!

Sen Olsan Bari, Nasılsın Aşkta? Cevapsız Çınlama gibi şarkılarla akıllara kazınan Aleyna Tilki hem kariyeri hem de özel yaşantısıyla sık sık konuşuluyor.

Aleyna Tilki motorun üstünde fileli çorabıyla poz verdi!

Aleyna Tilki motorun üstünde fileli çorabıyla poz verdi!

Aleyna Tilki motorun üstünde fileli çorabıyla poz verdi!

Aleyna Tilki motorun üstünde fileli çorabıyla poz verdi!

Aleyna Tilki motorun üstünde fileli çorabıyla poz verdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mini şortlu bisiklet pozu olay oldu! Paylaşımı yorumlara kapattıMini şortlu bisiklet pozu olay oldu! Paylaşımı yorumlara kapattı
Babası patladı! Acun Ilıcalı'ya seslendiBabası patladı! Acun Ilıcalı'ya seslendi
Süper mini altına çorap giyip...Süper mini altına çorap giyip...
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maske zorunluluğu kalktı!

Maske zorunluluğu kalktı!

Budamaya çıktığı ağaçta hayatını kaybetti! Korkunç görüntü

Budamaya çıktığı ağaçta hayatını kaybetti! Korkunç görüntü

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

Kılıçdaroğlu çok sert ve kısa konuştu!

Kılıçdaroğlu çok sert ve kısa konuştu!

Yıllar sonra gelen şike itirafı! ''Maçı Beşiktaş'a bilerek verdik''

Yıllar sonra gelen şike itirafı! ''Maçı Beşiktaş'a bilerek verdik''

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

İlginizi Çekebilir

Eleştirilince makbuzlarla gösterdi! “Gidin ağlayın”

Eleştirilince makbuzlarla gösterdi! “Gidin ağlayın”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

Herkes severek tüketiyor! Zararı o kadar büyük ki...

Herkes severek tüketiyor! Zararı o kadar büyük ki...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.