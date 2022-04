Aleyna Tilki motorun üstünde fileli çorabıyla poz verdi! "Annesi babası nasıl izin veriyor böyle pozlara?"

Aleyna Tilki son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam eden genç şarkıcı fileli çorabıyla kamera karşısına geçti.

ALEYNA TİLKİ FİLELİ ÇORABIYLA POZ VERDİ

Take It or Levae It şarkısı ve o şarkıya çektiği klibiyle uzun süre konuşulan Aleyna Tilki motorun üzerinde fileli çorabıyla poz verdi.

Tilki'nin o pozuna, "Bu sefer kesin bayıldım ben", "Ülkenin gururu", "Annesi babası nasıl izin veriyor böyle pozlara?" gibi yorumlar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde kalçası yırtık kotuyla poz veren Aleyna Tilki'ye, "Ay parçası maşallah", "Baban seninle gurur duyuyordur" gibi yorumlar gelmişti.

Sen Olsan Bari, Nasılsın Aşkta? Cevapsız Çınlama gibi şarkılarla akıllara kazınan Aleyna Tilki hem kariyeri hem de özel yaşantısıyla sık sık konuşuluyor.