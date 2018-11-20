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Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı bir araya geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.11.2018 09:27 | Son Güncelleme

Sosyal medyanın en çok konuşulan iki ismi; Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı buluştu! Aleyna Tilki, Şeyma Subaşı'nın yeni mekanını ziyaret etti.

Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı bir araya geldi

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'yı yeni açtığı kafesinde ziyaret etti. Şeyma Subaşı ve kızı Melisa ile zaman geçiren Aleyna bir süre sonra mekanda ayrıldı.

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Şeyma Subaşı'yı Bebek'te açtığı sağlıklı yiyeceklerin satıldığı kafesinde ziyaret eden Aleyna, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Aleyna Tilki, Konya'yı, Kaliforniya'ya benzetmesi sorulunca gülerek cevap vermekten kaçındı.

ŞOFÖR TUTANA KADAR ARABASINA BİNMİYOR

Kendi arabasına binmeyen Tilki, taksiye bindi. Neden arabasına binmediği sorulunca ise, şoförünü yolladığını ve şoför aradığını belirtti.

KAPADOKYA TURU YAPTI

Öte yandan Şeyma Subaşı Ilıcalı birkaç gün önce Kapadokya'ya gitti. Doyasıya eğlenen Şeyma Subaşı Ilıcalı, fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

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