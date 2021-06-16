HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ali Babacan'dan dikkat çeken 'ittifak' açıklaması

Ali Babacan'dan dikkat çeken 'ittifak' açıklaması

16.06.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçime hazır olduklarını, erken seçimle ilgili bir sorunlarının olmadığını belirterek "Hem ittifak hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu seçim kararı alındığı noktada bizim netleştireceğimiz konulardır. O güne kadar bu hususta hiçbir şey söylemeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Ali Babacan'dan dikkat çeken 'ittifak' açıklaması

Ardahan’ın Posof ilçesinde partisinin 1’nci Olağan Kongresine katılan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün akşam saatlerinde kent merkezinde bir restoranda STK temsilcileri ile bir araya geldi. Daha sonra kaldığı otelde basın toplantısı düzenleyen Babacan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SEÇİME HAZIRIZ"

Seçime hazır bir parti olduklarını belirten Babacan şunları söyledi:

"Teşkilatlanma yolunu kullanarak en kısa zamanda seçimlere hazır hale gelen bir partiyiz. Siyasi tarihinde hiçbir parti kuruluşundan sonra böyle bir kısa zamanda seçimlere girme hakkı elde etmemiştir. Ben aynı zamanda AK Parti'nin de kurucusuyum. Ağustos 2001’de kurduk, kasım 2001’de seçime girdik ve partinin mecliste gurubu olduğu için seçime girdik, yoksa teşkilat tamamlanmamıştı. Biz seçime hazırız, yarın hemen bir seçim varmış gibi hazırız. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bizim erken seçimle ilgili bir sorunumuz yok. Şu an hiçbir parti ile ittifakla ilgili hiçbir şey konuşmuyoruz. Biz yeni bir siyasi partiyiz. Diğerlerinden farkımız bu."

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Ali babacan öncelikli hedeflerinin partilerini yurt genelinde tanıtmak olduğunu ifade ederek, "DEVA Partisi'nin varlığından haberdar olmayan vatandaşlarımız var. Özellikle kırsal alanlara gittikçe ve yaş ilerledikçe farkındalık biraz zayıflıyor. Dolayısıyla bizim önceliğimiz vatandaşımızın partimizin farkında olmasını sağlamak. İttifak konusu hiçbir siyasi partilerle görüşmemizde geçmedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi de hiçbir siyasi parti ile yaptığımız görüşmede geçmedi. Hem ittifak hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu seçim kararı alındığı noktada bizim netleştireceğimiz konulardır. O güne kadar bu hususta hiçbir şey söylemeyeceğiz. Ama tabi ki her siyasi partinin genel başkanı her parti örgütü tarafından, hem de bu partiyi destekleyen vatandaşlar tarafından bakıldığında doğal bir adaydır.” dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Meclis'te gerginlik! AK Partili Kiler'in "havlatıyorsun" sözlerine tepki Meclis'te gerginlik! AK Partili Kiler'in "havlatıyorsun" sözlerine tepki
Anahtar Kelimeler:
seçim Ali Babacan DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi

En Çok Okunan Haberler

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Kaşıkçı cinayetinde korkunç detay: Birkaç dakika içinde ölümcül tesir gösterdi

Kaşıkçı cinayetinde korkunç detay: Birkaç dakika içinde ölümcül tesir gösterdi

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden tecavüz suçlaması!

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden tecavüz suçlaması!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.