Ali Babacan'dan dikkat çeken 'ittifak' açıklaması

Ardahan’ın Posof ilçesinde partisinin 1’nci Olağan Kongresine katılan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün akşam saatlerinde kent merkezinde bir restoranda STK temsilcileri ile bir araya geldi. Daha sonra kaldığı otelde basın toplantısı düzenleyen Babacan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SEÇİME HAZIRIZ"

Seçime hazır bir parti olduklarını belirten Babacan şunları söyledi:

"Teşkilatlanma yolunu kullanarak en kısa zamanda seçimlere hazır hale gelen bir partiyiz. Siyasi tarihinde hiçbir parti kuruluşundan sonra böyle bir kısa zamanda seçimlere girme hakkı elde etmemiştir. Ben aynı zamanda AK Parti'nin de kurucusuyum. Ağustos 2001’de kurduk, kasım 2001’de seçime girdik ve partinin mecliste gurubu olduğu için seçime girdik, yoksa teşkilat tamamlanmamıştı. Biz seçime hazırız, yarın hemen bir seçim varmış gibi hazırız. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bizim erken seçimle ilgili bir sorunumuz yok. Şu an hiçbir parti ile ittifakla ilgili hiçbir şey konuşmuyoruz. Biz yeni bir siyasi partiyiz. Diğerlerinden farkımız bu."