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Alina Boz'un Rus annesi Olga'yı görenler abla kardeş sandı! Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı

18.11.2023 17:19 | Son Güncelleme:
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Son olarak Bir Peri Masalı dizisinde rol alan güzel oyuncu Alina Boz şu sıralar özel hayatıyla gündem düşmüyor. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitiren Alina Boz, çok geçmeden gönlü ünlü işletmeci Umut Evirgen'e kaptırmıştı. Evirgen ile yakın zamanda evleneceği konuşulan ünlü isim şimdi de annesiyle gündem oldu. Alina Boz'un Rus annesi Olga'yı görenler gözlerine inanamadı.

Paramparça, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Maraşlı ve Bir Peri Masalı gibi birçok projede rol alan ünlü isim Alina Boz başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

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Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini noktaladıktan sonra ünlü işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Yakın zamanda evlenecekleri konuşulan ünlü çift sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu Alina Boz şimdi de annesi Olga Boz ile gündem oldu.

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Alina Boz'un annesi Olga Boz'u görenler gözlerine inanamıyor. Genç oyuncunun annesi ile fotoğraflarına sosyal medyada; 'Güzellik genetikmiş', 'Abla kardeş gibiler', 'Annesi daha güzel', 'Güzellik mirasmış' gibi yorumlar yaptılar.

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Rusya'nın başkenti Moskova doğumlu olan Alina Boz, 14 Haziran 1998 yılında dünyaya geldi. Annesi Rus olan Boz, baba tarafından aslen Bulgaristan göçmeni Türktür.

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7 yaşına kadar Rusya'da yaşayan Alina Boz, ailesiyle birlikte 7 yaşında İstanbul'a geldi.

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İlkokul yıllarında Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde 7 yıl oyunculuk yapan ünlü oyuncu Alina Boz, Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri bölümünden mezun oldu.

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Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde ise üniversite eğitimini tamamladı. Mezuniyetinin ardından çeşitli reklam filmlerinde rol alan Alina Boz, çeşitli dergilerde de çalıştı.

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Başarılı oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 2013 yılında 'Cesur Hemşire' dizisinde 'Canan' karakteriyle yaşadı.

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2018 yılında Vatanım Sensin dizisinde Prenses Anastasia Romanova rolünü üstlendi ve aynı yıl Elimi Bırakma dizisinde başrol oynadı.

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