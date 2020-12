Alinazik nasıl yapılır? Alinazik kebabı tarifi nedir? İşte MasterChef alinazik tarifi ve malzemeleri

Yoğurdu bir tülbendin üzerine koyup köşelerinden bağlayın. Tülbendi bir tencerenin üzerine koyup gece boyu bekleterek yoğurdun kıvamlı bir hâle gelmesini sağlayın.

Sabah et karışımını buzdolabından alın ve her biri yaklaşık 180 g olacak şekilde dört parçaya ayırın. Eti dört yassı şişin etrafına (ideal olarak 2 cm kalınlığında) sarın. Şişlere her bir parçayı karışımı sıkıştırarak kaplayın, böylece tepeden 5 cm, aşağıdan 10 cm kalacak şekilde yayın. Dört şişin tamamı sıkıca kaplandıktan sonra, en az 1 saat boyunca buzdolabına geri koyun.

Kömür mangalı kullanıyorsanız yemek pişirmeden 1 saat önce yakmalısınız. Kömürü en az 45 dakika yakın, alevler söndüğünde ve kömürler beyaz kül ile kaplandıysa mangalınız hazırdır. (Gazlı mangal kullanıyorsanız pişirmeye hazır olmadan yaklaşık 5 dakika önce orta ateşe çevirin.)

Patlicanlon, kabuğu kararıncaya kadar açık bir alev üzerinde közleyin.

Soğuduğunda, içini kabuklarından sıyırarak alın ve bir kevgire koyarak 10 dakika suyunun bir miktarını kaybetmesini sağlayın. Renklerini korumak için limon suyunu gezdirin.