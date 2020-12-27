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Alinazik nasıl yapılır? Alinazik kebabı tarifi nedir? İşte MasterChef alinazik tarifi ve malzemeleri

Metin Yamaner Metin Yamaner 27.12.2020 23:23 | Son Güncelleme:
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Alinazik nasıl yapılır? Alinazik kebabı tarifi nedir? İşte MasterChef alinazik tarifi ve malzemeleri

Alinazik MasterChef son bölümde yarışmacılardan istenen lezzetlerden biri oldu. Tarihi 16. yüzyıla dayanan alinazik kebabı, Somer Şef'in özel tarifi ile yapılması istendi. Alinazik kebabı tarifi de MasterChef izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki alinazik nasıl yapılır? MasterChef alinazik kebabı tarifi nedir? İşte alinazik tarifi, malzemeleri ve püf noktası.

MasterChef Türkiye'de eleme oyununda Somer Sivrioğlu'nun özel tarifi ile hazırlanmış alinazik kebabı yapıldı. Somer Şef, Türk mutfağının klasiği alinazik tarifi için uyguladığı reçeteyi yarışmacılara tüm detayları ile anlattı. İşte alinazik tarifi, yapılışı için gerekli malzemeler.

ALİNAZİK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 adet kırmızı biber

700 g kuzu eti (en az % yağlı), iri kıyılmış

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı acı pul biber

500 g (2 bardak) yoğurt

4 adet uzun patlıcan

1 limon suyu

4 diş sarımsak

2 çay kaşığı tuz

75 g tereyağı

KIRMIZI BİBERLİ TEREYAĞI SOSU

75 g tereyağı

1 adet kırmızı biber, doğranmış

50 g acı pul biber

Şişi tutmak için 1 adet lavaş

ALİNAZİK NASIL YAPILIR?

Kırmızı dolmalik biberleri yarıya bölün ve sapını ve çekirdeklerini çıkarın. Dörde bölün ve blenderda ince hâle getirin. Kırmızı dolmalık biberi bir karıştırma kabına alın ve kuzu eti, tuz, kırmızı toz biber ve pul biberi ekleyin. Pürüzsüz bir macun kıvamı alana kadar karışımı nemli ellerinizle 5 dakika yoğurun. Kâsenin üzerine streç film geçirin, marine olması için buzdolabında bir gece bekletin.

Yoğurdu bir tülbendin üzerine koyup köşelerinden bağlayın. Tülbendi bir tencerenin üzerine koyup gece boyu bekleterek yoğurdun kıvamlı bir hâle gelmesini sağlayın.

Sabah et karışımını buzdolabından alın ve her biri yaklaşık 180 g olacak şekilde dört parçaya ayırın. Eti dört yassı şişin etrafına (ideal olarak 2 cm kalınlığında) sarın. Şişlere her bir parçayı karışımı sıkıştırarak kaplayın, böylece tepeden 5 cm, aşağıdan 10 cm kalacak şekilde yayın. Dört şişin tamamı sıkıca kaplandıktan sonra, en az 1 saat boyunca buzdolabına geri koyun.

Kömür mangalı kullanıyorsanız yemek pişirmeden 1 saat önce yakmalısınız. Kömürü en az 45 dakika yakın, alevler söndüğünde ve kömürler beyaz kül ile kaplandıysa mangalınız hazırdır. (Gazlı mangal kullanıyorsanız pişirmeye hazır olmadan yaklaşık 5 dakika önce orta ateşe çevirin.)

Patlicanlon, kabuğu kararıncaya kadar açık bir alev üzerinde közleyin.

Soğuduğunda, içini kabuklarından sıyırarak alın ve bir kevgire koyarak 10 dakika suyunun bir miktarını kaybetmesini sağlayın. Renklerini korumak için limon suyunu gezdirin.

Patlıcanları püre haline getirmek için kabaca doğrayın. 1 çay kaşığı tuz ile sarımsağı ezin. Süzülmüş yoğurt ile sarımsağı karıştırın. Bir kenara alin.

Acı biberli tereyağı yapmak için, tereyağını bir tavada orta ateşte eritin. Kırmızı toz biberi ve pul biberi ekleyin. 2 dakika pişirin. Bir kenara alin.

Tereyağını bir tavada eritin. Doğranmış patlıcanları ve kalan tuzu ekleyin. Karışımı 1 dakika isitin ve sonra dört tabağa paylaştırın. Sarımsaklı yoğurdu patlıcanların üzerine yayın.

Kebapları kömürlü mangal veya barbekünün üzerine koyun. Bir yüzü kızarana kadar 2 dakika pişirip daha sonra çevirerek diğer tarafını da 2 dakika pişirin. Tekrar çevirin ve her yüzünü ikişer dakika daha pişirin. Yağlar kömüre damlayacak ve yanacaktır, bu duman kebaba aroma katar. Etin Şişten düşme riski olup olmadığını sürekli kontrol edin ve varsa çevirin.

Lavaşı eti çıkartmak için kullanıp şişleri bunun içine çekin. Her bir şişteki eti üçe bölün ve bu üç parçayı yoğurdun üzerine yerleştirin. Acı biberli tereyağını insanların kendilerinin dökmesi için bir sosluğa alın ve hemen servis edin.

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