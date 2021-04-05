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Alişan'dan Berna Laçin'e aşı tepkisi! 'Ne zaman gazeteci oldun?'

05.04.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Berna Laçin, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. 50 yaşındaki Laçin'in aşı olması sosyal medyada tepki çekti. Tepki gösterenlerden biri de daha önce aşı olmasıyla gündem olan Alişan'dı.

Alişan'dan Berna Laçin'e aşı tepkisi! 'Ne zaman gazeteci oldun?'

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla BionTech aşısı olduğunu duyurdu. Laçin'in aşı olması bazı takipçilerinin tepkisini çekti.

Laçin, "Sana nasıl sıra geldi?" diye soran takipçilerine, "Arkadaşlar 212’liyim Basın çalışanı olarak kartı olanlara tanımlanmış aşı" cevabını verdi. Laçin ayrıca, "Bu arada 'ben aşımı bir başkasına devredebilir miyim?' diye sordum, olmuyor, bu da bilginize..." ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

BİR TEPKİ DE ALİŞAN'DAN!

Şarkıcı Alişan da Twitter hesabından, "Ben test aşamasında gönüllü olduğumda, anneniz sormuştu ya 'Alişan nasıl aşı oldu? diye... Siz aşı olduğunuzda da anneniz sordu mu size, 'Kızım ne zaman gazeteci oldun?' diye Berna Hanım..." mesajını paylaştı.

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Alişan'ın paylaşımına Laçin yanıt vermezken pek çok takipçi Alişan'ı destekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Berna Laçin koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
alişan kardeş biz de gönüllü olmak istedik ama nedense bize çıkmadı sana çıktı
Alişan senin gibi ölümden dönen birinin boş şeylerle uğraşması ne kadar dünya koktuğunu gösteriyor... Yazık
Adı Alişan olduğu için gönüllü olduğunu anlamazlar bazıları ama o anlamayan bazıları da berna Laçin i destekler

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