Alişan'dan Berna Laçin'e aşı tepkisi! 'Ne zaman gazeteci oldun?'

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla BionTech aşısı olduğunu duyurdu. Laçin'in aşı olması bazı takipçilerinin tepkisini çekti.

Laçin, "Sana nasıl sıra geldi?" diye soran takipçilerine, "Arkadaşlar 212’liyim Basın çalışanı olarak kartı olanlara tanımlanmış aşı" cevabını verdi. Laçin ayrıca, "Bu arada 'ben aşımı bir başkasına devredebilir miyim?' diye sordum, olmuyor, bu da bilginize..." ifadelerini kullandı.

BİR TEPKİ DE ALİŞAN'DAN!

Şarkıcı Alişan da Twitter hesabından, "Ben test aşamasında gönüllü olduğumda, anneniz sormuştu ya 'Alişan nasıl aşı oldu? diye... Siz aşı olduğunuzda da anneniz sordu mu size, 'Kızım ne zaman gazeteci oldun?' diye Berna Hanım..." mesajını paylaştı.

Alişan'ın paylaşımına Laçin yanıt vermezken pek çok takipçi Alişan'ı destekledi.

