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Alişan'dan Berna Laçin'e deprem tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 10:39 | Son Güncelleme

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremden sonra ünlü isimler sosyal medya hesaplarından destek paylaşımlarında bulunurken oyuncu Berna Laçin, Twitter hesabından yayınladığı gönderi ile tepki topladı. Laçin'in paylaşımına şarkıcı Alişan da sert çıktı.

Alişan'dan Berna Laçin'e deprem tepkisi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi yaklaşık 30 saniye süren depremin büyüklüğünü 6.5 olarak revize etti. Yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.08'de 5.4 ve 5.1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Bölgede artçı sarsıntılar sürerken, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği açıklandı.

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından destek paylaşımlarında bulunurken oyuncu Berna Laçin, Twitter hesabından yayınladığı gönderi ile tepki topladı.

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Laçin, yabancı kaynaklarda depremin şiddetinin daha fazla olduğunu ancak vergi muafiyetinin olmaması için Türkiye'nin depremin şiddetini küçük gösterdiğini dile getirerek şunları söyledi:

Bakın; yabancı kaynaklardan kontrol edelim. Daha yüksek verir. Hatta birazdan 6.8 (6.89 aslında 6.9) indirilerek söylenir. Bekleyin, görün. Hep aynı... Hop güncelleme 6.5. Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi falan depremden dolayı muafiyet alıyor.

Laçin'in 'deprem' paylaşımı Twitter'da tepkilere neden olurken ünlü isim Trend Topic oldu.

Oyuncunun bu sözlerine Alişan'dan da tepki geldi.

Alişan, “Bir de bunun gibiler var; deprem olmuş, insanlar ölmüş ama onun tek derdi devleti eleştirmek! Umrunda mı felaket?” ifadelerini kullandı.

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alişan, Berna Laçin, twitter, kavga, Deprem, elazığ,

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