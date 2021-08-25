Alişan’la Mahsun Kırmızıgül arasında buzlar tamamen eridi! Sürpriz paylaşım

21 Temmuz’da koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden şarkıcı Alişan, bir yandan bu zor günleri atlatmaya çalışırken diğer yandan normal hayata alışmaya çalışıyor.

Alişan, uzun bir süre aralarının bozuk olduğu Mahsun Kırmızıgül ile geçtiğimiz yıl barışmıştı. İkili pek sık görüşmese de zor günlerde birbirlerini yalnız bırakmayarak destek oluyorlar.

MAHSUN KIRMIZIGÜL, ALİŞAN’I YALNIZ BIRAKMADI

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybettiği günlerde Kırmızıgül, hem hastaneye giderek hem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Alişan’ın zor günlerinde yanında olmaya çalışmıştı.

Son olarak Alişan da, geçtiğimiz günlerde kızı Lavin ile korona virüse yakalanan ve olduğu iki doz aşı sayesinde virüsü hafif atlatan Mahsun Kırmızıgül ile ilgili sosyal medya hesabı Instagram’dan bir paylaşım yaptı.

"GEÇMİŞ OLSUN ABİ"

Alişan, Kırmızıgül ve kızı Lavin ile bir kareyi Instagram hesabından paylaşarak “Geçmiş olsun abi” notunu yazıp Mahsun Kırmızıgül’ü etiketledi.



