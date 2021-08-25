MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alişan’la Mahsun Kırmızıgül arasında buzlar tamamen eridi! Sürpriz paylaşım

Alişan’la Mahsun Kırmızıgül arasında buzlar tamamen eridi! Sürpriz paylaşım

25.08.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş’I kaybeden Alişan, uzun yıllar küs kaldığı meslektaşı Mahsun Kırmızıgül hakkında Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Alişan, kızı Lavin’le birlikte koronavirüse yakalanan Mahsun Kırmızıgül’e sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Alişan’la Mahsun Kırmızıgül arasında buzlar tamamen eridi! Sürpriz paylaşım

21 Temmuz’da koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden şarkıcı Alişan, bir yandan bu zor günleri atlatmaya çalışırken diğer yandan normal hayata alışmaya çalışıyor.

Alişan, uzun bir süre aralarının bozuk olduğu Mahsun Kırmızıgül ile geçtiğimiz yıl barışmıştı. İkili pek sık görüşmese de zor günlerde birbirlerini yalnız bırakmayarak destek oluyorlar.

MAHSUN KIRMIZIGÜL, ALİŞAN’I YALNIZ BIRAKMADI

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybettiği günlerde Kırmızıgül, hem hastaneye giderek hem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Alişan’ın zor günlerinde yanında olmaya çalışmıştı.

Alişan: Kaderin bize ne yazdığından habersizdikAlişan: Kaderin bize ne yazdığından habersizdik

Son olarak Alişan da, geçtiğimiz günlerde kızı Lavin ile korona virüse yakalanan ve olduğu iki doz aşı sayesinde virüsü hafif atlatan Mahsun Kırmızıgül ile ilgili sosyal medya hesabı Instagram’dan bir paylaşım yaptı.

"GEÇMİŞ OLSUN ABİ"

Alişan, Kırmızıgül ve kızı Lavin ile bir kareyi Instagram hesabından paylaşarak “Geçmiş olsun abi” notunu yazıp Mahsun Kırmızıgül’ü etiketledi.

alişan mahsun kırmızıgül kızı lavin magazin mahallesi

Mahsun Kırmızıgül'ü şaşırtan mesaj! &quot;Koronavirüs olmuş, ölmüşsün&quot;Mahsun Kırmızıgül'ü şaşırtan mesaj! "Koronavirüs olmuş, ölmüşsün"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı! İşte son durumu...Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı! İşte son durumu...
Büyük buluşma! Can, Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gittiBüyük buluşma! Can, Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti
Basketbolcu sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını paylaştı!Basketbolcu sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
Alişan Mahsun Kırmızıgül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Efsane istihbaratçıyı canlandıracak

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Efsane istihbaratçıyı canlandıracak

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

Erdoğan paylaştı: Neredeydik, nereye geldik?

Erdoğan paylaştı: Neredeydik, nereye geldik?

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Tansu Çiller'den 'iş birliği teklifi' iddialarına yanıt

Tansu Çiller'den 'iş birliği teklifi' iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.