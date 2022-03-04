Alişan ve Buse Varol'dan mutluluk pozu! Sorun çözüldü

Alişan ve Buse Varol'un kızlarının doğum gününde ortaya çıkan kriz boşanmaya kadar gitmişti. İkili boşanma haberleriyle gündeme gelirken ilişkilerinde sorun olduğunu ama boşanmak için bir adım atmadıklarını söyledi.

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan oyuncu Buse Varol, önceki gün 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Alişan ile bir pozunu paylaşarak kalp emojisi koydu. Alişan da eşinin paylaşımını kendi sayfasında yayınladı. Çift, bu paylaşımla barıştıklarını da dosta düşmana ilan etti.

SORULARA YANIT VERDİLER

Evliliklerindeki krizi çözen Buse Varol ve Alişan, dün akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. El ele kamera karşısına geçen ikiliden Alişan, "Herkese çok teşekkür ederiz. Bizi bize bırakın hallederiz demiştik. Hallettik" dedi. Buse Varol da "Sorun çözüldü mü?" sorusuna "Belli olmuyor mu?" diyerek karşılık verdi.

