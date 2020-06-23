Alkol cinsel hayatı nasıl etkiliyor?

Her kültürün kendine özgü alkol çeşidi ve tüketim şekli ortaya çıktı. Türkiye'de en çok tüketilen alkollerin başında ise şüphesiz rakı ve bira geliyor. Genelde Türkiye'de alkolün çok tüketildiği düşünülse de dünya ülkelerine kıyasla daha azdır. Alkolün en çok tüketildiği ülke ise Estonya'dır. Ancak alkolün az veya çok tüketilmesi hiçbir şeyi değiştirmiyor. Sonuç olarak alkol, en zararlı içeceklerin başında geliyor ve aynı zamanda cinsel hayata etki ettiği de biliniyor. Bazı araştırmalar alkolün cinsel hayat için faydalı olduğunu, bazı araştırmalar ise zararlı olduğunu söylüyor.
Alkol, insan vücudunda çeşitli etkileri olan bir içecektir. Çoğunlukla sosyal ortamlarda içilen ve ülkemizde de yasal olan alkoller, her insanda farklı etkiler gösterir. Genel olarak bakıldığında ise yaklaşık 50-80 ml alkol, kişiyi mutlu ve zinde hissettirir. Tüketilen alkol oranı 100 ml civarına ulaştığında ise "çakır keyif" denilen evreye girilir ve hareketler yavaşlar. Bu aşamadan sonra içilen her damla alkol, kişiyi sarhoşluğa sürükler ve miktar 500 ml civarına ulaştığında ölümcül sonuçlar meydana gelir.
Alkolün cinsel güce etkileri, kişinin davranışlarını da etkiler. Cinsel gücün olumsuz etkilenmesi sonucunda bireyler normalde yapmayacakları davranışlar sergilerler. Alkollü bir birey cinsel gücünü kontrol edemez hale gelir ve bu durum istenmeyen durumlara yol açabilir. Ayrıca alkol, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı bağışıklık sistemini zayıflatır.
Alkol, her bireyde farklı etki yarattığı gibi kadın ve erkeklerde de farklı etkiler yaratır. Kadınların ve erkeklerin cinsel duyuları farklılık gösterdiği için alkol de tarafların cinsel hayatlarını farklı şekillerde etkiler.
Alkol tüketen erkeklerde
Alkol tüketen kadınlarda
Alkolün cinsel hayata etkisi sadece olumsuz yönde değildir. Alkolün cinsel isteği arttırdığı ve afrodizyak etkisi yarattığı bazı araştırmalar sonucunda gözlemlenmiştir. Fakat bu aşamada önemli olan, tüketilen alkolün miktarıdır. Alkolün etkisi kişiye göre değiştiği için afrodizyak etkisi yaratacak miktarı da değişkenlik gösterir. Genel olarak bakıldığında ise günlük ortalama 2 bardak alkol, cinsel gücü olumlu etkiler ve isteği arttırır. Bu durumda sosyal uyarıcı görevi yapan alkol, cinsel aktifliği arttırır ve yetersizlik hissini ortadan kaldırır.
Az miktarda tüketilen alkolün erken boşalmayı engellediği de araştırmalarda rastlanılan sonuçlardan birisidir. Alkolün erken boşalma sorununu gidermesi için miktarının iyi ayarlanması gerekir. Fazla alkol tüketildiğinde alkolün depresan etkisi ortaya çıkar. Depresan etki, sinirlerin hissizleşmesine yol açar ve bu durum seksten alınan zevki sıfıra indirir.
Alkol ve seks, sıklıkla aynı ortamda bulunan unsurlardır. Türkiye'de en çok tüketilen alkollerden birisi ise biradır. Biranın cinsellik üzerinde yarattığı etkinin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Fakat olumsuz etkileri biraz daha fazladır. Aşırı tüketildiğinde içerisindeki alkol miktarı cinsel gücü olumsuz etkiler. İsviçre Basel Üniversitesi tarafından yapılan deneyde, biranın etkisi net bir şekilde ölçülmüştür. Bu deneyde bira içen bireylerin utangaçlığının ve çekingenliğinin ortadan kalktığı ve daha sosyal hale geldikleri gözlemlenmiştir. Rahat bir tavır sergileyen kişiler ise seksten daha fazla keyif aldıklarını sanmaktadırlar. Ancak biranın cinsel hazzı arttırdığı tamamen bir yanılgıdan ibarettir.
Seks yapmadan önce alkol tüketimi, genellikle romantik bir ortam yaratılmak amacıyla gerçekleştirilir. Cinsel hayata renk katma amacıyla yapılan bu girişim, hüsranla sonuçlanabilir. Bu gibi durumlarda tüketilecek içki seçimi ve içkinin miktarı son derece önemlidir. Hafif bir alkol tüketimi, libidoyu ve rahatlığı arttıracağı için daha keyifli seks yapılmasına olanak sağlar. Özellikle şarap, likör, absinthe ve bira, seksten önce az miktarda tüketildiği takdirde sekse iyi gelir. Kadınlarda en etkili içki şaraptır. Erkeklerin ise tuvalet problemi yaratacak olmasından dolayı biradan uzak durması önerilir.
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