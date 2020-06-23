Alkol cinsel hayatı nasıl etkiliyor?

Her kültürün kendine özgü alkol çeşidi ve tüketim şekli ortaya çıktı. Türkiye'de en çok tüketilen alkollerin başında ise şüphesiz rakı ve bira geliyor. Genelde Türkiye'de alkolün çok tüketildiği düşünülse de dünya ülkelerine kıyasla daha azdır. Alkolün en çok tüketildiği ülke ise Estonya'dır. Ancak alkolün az veya çok tüketilmesi hiçbir şeyi değiştirmiyor. Sonuç olarak alkol, en zararlı içeceklerin başında geliyor ve aynı zamanda cinsel hayata etki ettiği de biliniyor. Bazı araştırmalar alkolün cinsel hayat için faydalı olduğunu, bazı araştırmalar ise zararlı olduğunu söylüyor.

Alkol Cinsel Gücü Etkiler mi?

Alkol, insan vücudunda çeşitli etkileri olan bir içecektir. Çoğunlukla sosyal ortamlarda içilen ve ülkemizde de yasal olan alkoller, her insanda farklı etkiler gösterir. Genel olarak bakıldığında ise yaklaşık 50-80 ml alkol, kişiyi mutlu ve zinde hissettirir. Tüketilen alkol oranı 100 ml civarına ulaştığında ise "çakır keyif" denilen evreye girilir ve hareketler yavaşlar. Bu aşamadan sonra içilen her damla alkol, kişiyi sarhoşluğa sürükler ve miktar 500 ml civarına ulaştığında ölümcül sonuçlar meydana gelir.