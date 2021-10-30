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Alkollü yakalanan sürücü: Sabah protein tozu içtim

30.10.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilin sürücüsü Furkan A. (21), 1.09 promil alkollü çıktı. "Ben alkol kullanmam, sabah protein tozu içtim" diyen Furkan A.'ya 1339 TL para cezası yazılıp, ehliyetine de el koyuldu.

Alkollü yakalanan sürücü: Sabah protein tozu içtim

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde, uygulama gerçekleştirdi.

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"ALKOL FALAN KULLANMIYORUM, SABAH PROTEİN TOZU İÇTİM"

Polis ekipleri, otomobili durdurup, sürücüsü Furkan A,'ya alkol testi uyguladı. Yapılan kontrolde, 1.09 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, "Evden geliyorum. Evde yatıyordum. Alkol falan kullanmıyorum. Alkollü çıktım, anlamadım ki. Sabah protein tozu içtim. Spora gittim. O kadar yani" dedi.

1339 TL CEZA

Alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulanan Furkan A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ehliyetine de el koyuldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
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