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Alkollü yakalanan sürücünün pişkin halleri 'pes' dedirtti!

13.10.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da alkollü araç kullanırken yakalanan ve polise "Alkol yok" diyen sürücü 0.66 promil alkollü çıktı. Basın mensuplarının "Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?" sorusuna pişkin bir şekilde gülerek cevap veren sürücü, "Kullanmadık ki" cevabını verdi.

Alkollü yakalanan sürücünün pişkin halleri 'pes' dedirtti!

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve bekçiler tarafından gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Araç sürücüsü Murat Y. (25) ve yanındaki arkadaşları araçtan indirilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürücü ve araçtaki 2 arkadaşının üst araması yapıldı. Üst araması sırasında sürücüye “Alkol var mı?” diyen polis memuruna, “Alkol yok” diye cevap veren sürücü trafik polisleri tarafından alkol testine alındı. Alkol metreyle yapılan testte sürücü 0.66 promil alkollü çıkarken söylediği yalan da ortaya çıktı.

GÜLEREK CEVAP VERDİ

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Basın mensuplarının “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusuna gülerek cevap veren pişkin sürücü direksiyon başından indirilmesine rağmen araç kullandığını inkar ederek, “Kullanmadık ki abi hiç sorma” diye cevap verdi. Araçta ve şahıslarda yapılan arama ve sorgulamalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 lira para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü ceza işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü polis
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