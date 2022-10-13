Barışma teklifini reddetti! Eski sevgilisi sokakta dehşeti yaşattı...

Olay, saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4137 sokakta meydana geldi. Burak A., bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Bahar T. ile barışmak için evine gitti. Bahar T.’nin olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Burak A., belinden çıkardığı tabancayla Bahar T.’ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

İLK MÜDAHALE KOMŞULARDAN

Olayı gören komşular, kanlar içerisinde yere yığılan Bahar T.’nin yardımına koşarak omzundaki ve sırtındaki yaralarına tampon yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahar T., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bahar T., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eski sevgilisi tarafından katledilen kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi eski sevgili Burak A.'yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)



