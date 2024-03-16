Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Alkolü fazla kaçırınca soluğu dövmecide aldı! Dövmesini paylaşıp anlamını sosyal medyaya sordu... +18 cevapları alınca inanamadı

    Alkolü fazla kaçırınca soluğu dövmecide aldı! Dövmesini paylaşıp anlamını sosyal medyaya sordu... +18 cevapları alınca inanamadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.03.2024 09:51
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İsmi açıklanmayan adam geçirdiği içkili bir gecenin ardından uynadığında göğsünde Tayca kelimelerden oluşan bir dövme buldu. Dövmenin kalıcı olduğunu fark ettikten sonra ismini açıklamak istemeyen adam sosyal medyadan paylaşarak çeviri için yardım istedi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

    Tayland'da , anlamının argo olduğu ortaya çıkan gizemli bir dövmeyle uyanan adam geçirdiği geceye dair hiçbir şey hatırlamayınca çareyi sosyal medyadan yardım istemekte buldu. Sosyal medya kullanıcılarıyla alkollü olarak geçirdiği geceden sonra göğsüne yaptırdığı dövmeyi gösteren adam, "Biri tercüme edebilir mi lütfen? Göğsümde bununla uyandım" notunu ekledi.

    ÇEVİRİSİNE İNANAMADI

    kapka1

    Sosyal medya kullanıcıları dövmenin çevirisini "Bir 'ladyboyla' cinsel ilişki yaşadım" yapınca dövme sahibi büyük bir şok yaşadı.

    Sosyal medya kullanıcıları adamın gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu bir sonraki The Hangover'ın teaserı mı?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu Akşamdan Kalma filminden bir sahneye benziyor. Bir dövmeyle uyanıyorum" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Ağlayarak paylaştı! "Bu gördüğüm en korkunç şey"

    Ağlayarak paylaştı! "Bu gördüğüm en korkunç şey"

    Nöbet tutan askeri böyle taciz ettiler

    Nöbet tutan askeri böyle taciz ettiler

     En yakın arkadaşını ailesi kiralamış! "Bu resmen çılgınlık"

    En yakın arkadaşını ailesi kiralamış! "Bu resmen çılgınlık"

     İşinden kovulduğu anı gizlice kaydederek sosyal medyadan paylaştı

    İşinden kovulduğu anı gizlice kaydederek sosyal medyadan paylaştı

     Eşinin yanına giren kadına müdahale etti

    Eşinin yanına giren kadına müdahale etti


    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İnternetten kıyafet aldı! Kargo paketinden çıkanlar şoke ettiİnternetten kıyafet aldı! Kargo paketinden çıkanlar şoke etti
    Kocasının ihanetini öğrendi! "Bu kadarı da yapılmaz"Kocasının ihanetini öğrendi! "Bu kadarı da yapılmaz"
    'Çuf Çuf Hoca' tarikatının içine girdi! Hastalara dair o detayı paylaştı'Çuf Çuf Hoca' tarikatının içine girdi! Hastalara dair o detayı paylaştı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya dövme
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Canlı yayında iddialı çıkış: ‘Erken seçim kaçınılmaz’ dedi tarih verdi

    Canlı yayında iddialı çıkış: ‘Erken seçim kaçınılmaz’ dedi tarih verdi

    İstanbul'da 'favori' diyerek oran verdi! Ankara'da Yavaş'ı bekleyen tehlikeyi vurguladı

    İstanbul'da 'favori' diyerek oran verdi! Ankara'da Yavaş'ı bekleyen tehlikeyi vurguladı

    Kocasının ihanetini öğrendi! "Bu kadarı da yapılmaz"

    Kocasının ihanetini öğrendi! "Bu kadarı da yapılmaz"

    'Çuf Çuf Hoca' tarikatının içine girdi! Hastalara dair o detayı paylaştı

    'Çuf Çuf Hoca' tarikatının içine girdi! Hastalara dair o detayı paylaştı

    Sokakta dans etti! İnanılmaz performans...

    Sokakta dans etti! İnanılmaz performans...

    Tişört zannettiler ama değil! 300 saat sürdü... Servet harcadı

    Tişört zannettiler ama değil! 300 saat sürdü... Servet harcadı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.