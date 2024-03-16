Alkolü fazla kaçırınca soluğu dövmecide aldı! Dövmesini paylaşıp anlamını sosyal medyaya sordu... +18 cevapları alınca inanamadı

Tayland'da , anlamının argo olduğu ortaya çıkan gizemli bir dövmeyle uyanan adam geçirdiği geceye dair hiçbir şey hatırlamayınca çareyi sosyal medyadan yardım istemekte buldu. Sosyal medya kullanıcılarıyla alkollü olarak geçirdiği geceden sonra göğsüne yaptırdığı dövmeyi gösteren adam, "Biri tercüme edebilir mi lütfen? Göğsümde bununla uyandım" notunu ekledi.

ÇEVİRİSİNE İNANAMADI

Sosyal medya kullanıcıları dövmenin çevirisini "Bir 'ladyboyla' cinsel ilişki yaşadım" yapınca dövme sahibi büyük bir şok yaşadı.

Sosyal medya kullanıcıları adamın gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu bir sonraki The Hangover'ın teaserı mı?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu Akşamdan Kalma filminden bir sahneye benziyor. Bir dövmeyle uyanıyorum" yorumunu ekledi.







