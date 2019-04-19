Almanlar yılda bir küvet dolusu içki içiyor

Almanya'da bağımlılık alanında faaliyet gösteren derneklerin çatı kuruluşu DHS, 2017 yılına dair bağımlılık raporunu açıkladı. Özellikle alkollü içki kullanımının yoğunluğuna dikkat çekilen raporda tütün ürünleri, yasadışı uyuşturucu, haplar ve şans oyunları da mercek altına alınıyor.

Rapora göre Almanlar kişi başına yılda 131 litre alkollü içki tüketiyor. Bu da yaklaşık olarak bir küvetin hacmine denk geliyor. Alkollü içkiler arasında birinci sırayı yılda kişi başına 101 litreyle bira alıyor. Birayı 20,9 litreyle şarap ve 5,4 litreyle yüksek alkollü içkiler izliyor.

Alkollü içki tüketiminde 2016-2017 yılları arasında yaklaşık yüzde ikilik bir azalma kaydedilmesine rağmen raporu hazırlayan bağımlılık uzmanları, tehlikenin sürdüğü uyarısında bulunuyor. DHS yöneticilerinden Christina Rummel "Alkollü içki içmek Almanya'da çok normal görülüyor. Avrupa karşılaştırmasında Almanya'da alkol tüketimi çok yüksek" diyor.

Almanya'da 18-64 yaşları arasındaki 7 milyon 800 bin kişinin "riskli içici" olduğunu belirten Rummel, 2017 yılında yaklaşık 21 bin 700 çocuğun alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığına dikkat çekti. 2017 yılında işlenen suçlarda zanlıların 231 bin 300'ünün alkol etkisinde olduğunun tespit edildiğini kaydeden Rummel bunun zanlıların yüzde 11'ine denk geldiğine işaret etti. Bağımlılık uzmanları alkollü içki reklamlarının azaltılması, fiyatların yükseltilmesi ve 18 yaşın altındakilere alkollü içki satılmaması çağrısında bulunuyor.