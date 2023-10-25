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    4. Gündem yaratan görüntüler! Binlerce kişi gelip topladı... Sosyal medya fenomeni helikopterle 1 milyon dolar dağıttı

    Gündem yaratan görüntüler! Binlerce kişi gelip topladı... Sosyal medya fenomeni helikopterle 1 milyon dolar dağıttı

    25.10.2023 14:18 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede Twitter'ın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Çek Cumuhriyeti'nde sosyal medya fenomeni Kamil Bartoszek'in helikopterle 1 milyon dolar dağıttı. Binlerce kişinin helikopterden dökülen paraları topladıkları anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    Sosyal medya fenomenliğinin yanında "One Man Show" yarışma programının sunucusu olan Kamil Bartoszek programın büyük ödülü olan 1 milyon doları kimsenin kazanamaması üzerine ilginç bir yola başvurarak sosyal medyanın dikkatini çekti. Tahmin oyununu kimsenin kazanamaması üzerine fenomen isim bir helikopter kiralayarak büyük ödülü dağıtmaya karar verdi. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    BİNLERCE KİŞİ TOPLAMAK İÇİN GELDİ

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    Mpasho'da yer alan habere göre, yarışmayı kimsenin kazanamaması ekibiyle birlikte B planını devreye sokan Bartoszek , "Kimsenin kazanmadığı parayla ne yapmamız gerektiği konusunda bize birçok fikir verdiniz. Çoğu bize şu üç şeyi yazdı: birine yardım edin ve iyi bir şeye para bağışlayın, bunu oyunumuzu oynayan oyuncular arasında dağıtın, parayla başka bir gösteri yapın.Ben de bununla ne yapacağımı düşündüm ve sonra bu üç şeyi birleştirmeye karar verdim" dedi.

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    Dolarların dağıtımının yapılacağı alana gelecek binlerce kişiyle konum için şifreli bir mesaj gönderildi. Oyuna katılacakların dolarların nereye dağıtılacağını bulmaları için bir bilmeceyi çözmeleri gerekiyordu. Binlerce kişinin büyük poşetlerle katıldığı organizasyondaki 1 milyon dolar bir saatten az bir sürede tamamen toplandı.

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    sosyal medya

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