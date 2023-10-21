Cinsiyet partilerinden sonra yeni trend isim belirleme partisi oldu! "Türkiye'de ilk" notuyla paylaşılınca sosyal medyayı salladı

Kübra ve Tolga çifti düzenledikleri isim belirleme partisiyle çevrelerini saran balonları tek tek patlayarak çocuklarının ismini ifşa etti. Çift sosyal medyadan yaptıkları paylaşıma, "Türkiye'de ilk defa biz yaptık. İşte o muazzam isim partimiz" notunu ekledi. Çiftin paylaşımı sosyal medya kısa sürede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ

Anne ve baba adayının çocuklarının ismini belirlemek için düzenledikleri partide birbirinden değişik isimlerin yazılı olduğu balonları tek tek patlatması gerekiyor. Sonunda ise çift bebeklerinin isminin yazılı olduğu balonla baş başa kalıyorlar. Partinin konsepti sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekse de beraberinde yorumları da getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle bir şeye gerek var mıydı? Gerçekten hiçbir şey anlamadım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Cinsiyet partilerine alışamamışken bir de başımıza bu mu çıktı?" yorumunu yaptı.