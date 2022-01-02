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Almanya’da Müslüman mezarlığına çirkin saldırı! Dışişlerinden kınama

02.01.2022 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın Iserlohn kentinde kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından Müslüman mezarlığına çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 20 mezarlık tahrip edildi. Iserlohn DİTİB Camisi Dernek Başkanı Doğan Üstün, "Yetkililerle görüştük, araştırmaları sürüyor. Saldırının gece 01.30 veya 02.00 civarında gerçekleştirildiği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı kınadı.

Almanya’da Müslüman mezarlığına çirkin saldırı! Dışişlerinden kınama

Almanya’da Müslüman mezarlıklarına yönelik saldırılar sürüyor. Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Iserlohn kentindeki Müslüman mezarlığına henüz kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce saldırı gerçekleştirildi. Kentin girişinde yer alan mezarlıktaki 100’ün üzerindeki mezarlıktan 20’si tahrip edildi. Iserlohn DİTİB Camisi Dernek Başkanı Doğan Üstün, “Mezarlığımıza çirkin bir saldırı yapıldı. Yeni yıla girdikten sonra mezarlığa ziyarette bulunan kişiler tarafında fark edilen saldırı daha sonra bize haber verildi. Savcılık ve polis de aradı. Olay yerinde 2 saate yakın inceleme yaptılar" dedi.

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Saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Üstün, “Yetkililerle görüştük, araştırmaları sürüyor. 20 civarında mezar taşı tahrip edilmiş. Saldırılar Müslüman mezarlıklarına yapılmış. Saldırının gece 01.30 veya 02.00 civarında gerçekleştirildiği tahmin ediliyor" bilgisini paylaştı.

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"BU HAİNLERİN YAKALANMASINI İSTİYORUZ"

Tahrip edilen mezarlıkları görüntüleyen Mikail Işık ise videoda, "01.01.2022. Iserlohn Müslüman Mezarlığına haince saldırı oldu. Hasar verildi mezarlara. Gördüğünüz gibi vatandaşlar geliyor mezarlıklarını düzeltmeye çalışıyorlar. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Rabbim İslam düşmanlarına da fırsat vermesin. Gördüğünüz üzere herkes şu anda mezarları topluyor, bakımını yapıyorlar" dedi.

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Işık, "Biz bunların bakımlarını yenileriz. Ama bu İslam düşmanlarının zalimlikleri yanlarına kalmamalı. Suçlar bulunup cezasına çekmeli. Yaşadığımız yerden isteğimiz bu. Iserlohn yetkililerinden bu hainlerin yakalanmasını istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Camilere saldıranlar, mezarlıklara saldıranlar suçlular yakalanmalı, cezasını çekmeli. İsteğimiz, talebimiz bu yönde" ifadelerini kullandı.

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"Gün geçmiyor ki Almanya’da böyle olaylar yaşanmamış olsun" diyen Işık, "Maalesef böyle olaylarla sık sık karşılaşıyoruz. Ama her türlü hakkımızı, her türlü imkanlarımızı zorlayarak arayacağız" şeklinde konuştu.

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DIŞİŞLERİNDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Almanya'nın Iserlohn şehrinde bir Müslüman mezarlığına saldırı gerçekleştirildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırı, son dönemde özellikle Avrupa'da yükselişe geçen ve Müslümanların mezarlıklarını dahi hedef haline getiren hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesidir. Bu elim saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerini ve hakkettikleri cezaya çarptırılmalarını temenni ediyoruz. Keza bu tür hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz." (DHA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Almanya
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