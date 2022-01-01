HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çok ama çok acı! İzmir'deki yangında, ağabeyleri ile birlikte ölen ikizler aynı mezara defnedildi

Çok ama çok acı! İzmir'deki yangında, ağabeyleri ile birlikte ölen ikizler aynı mezara defnedildi

01.01.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 24 Aralık günü saat 12.00 sıralarında kömür sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında ikiz bebekler ve 3 yaşındaki ağabeyleri yangın nedeniyle hayatını kaybetmişti. Cesetleri tanınmaz haldeki kardeşlerin kimlik tespiti için anne ve babasından kan örneği alındı. Otopsi ve DNA testi sonrası aileye teslim edilen cenazeler bugün kılınan namaz sonrası defnedildi. İkizlerin aynı mezara ağabeyin ise hemen yanındaki mezara gömüldüğü öğrenildi.

Çok ama çok acı! İzmir'deki yangında, ağabeyleri ile birlikte ölen ikizler aynı mezara defnedildi

İzmir'in Bayındır ilçesi Hacıbekir Mahallesi Soğuksu Sokak'taki 2 katlı evde, geçen yıl 24 Aralık günü saat 12.00 sıralarında kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden mahalleliin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eve giren ekipler, ikizler Remzi ve Yahya ile ağabeyleri Talha Menderes'in, birbirlerine sarılmış yanmış cesetlerini buldu.

Cesetleri tanınmaz haldeki kardeşlerin kimlik tespiti için anne ve babasından kan örneği alındı. İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi ve DNA testi sonrası 3 kardeşin cenazeleri, aileye teslim edildi.

Screenshot_7

Menderes kardeşlerin cenazeleri bugün Bayındır ilçesindeki Merkez Hacı Sinan Camii'ne getirildi. Cenazeye Kaymakam Mehmet Ali Öztürk, çocukların ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından cenazeler Kızılcaağaç Ahmetler Mezarlığı'nda götürülüp, babaları tarafından dün kazıldığı belirtilen mezarlarda toprağa verildi. İkizler Remzi ve Yahya aynı mezara, ağabeyleri Talha ise hemen yanındaki mezara defnedildi. Yeni yıla evlat acısıyla giren Nuriye- Ferhat Menderes çifti cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Screenshot_8

İKİZLER AYNI MEZARDA TOPRAĞA VERİLDİ

İkizler Remzi ve Yahya Menderes aynı mezarda toprağa verilirken, ağabeyleri Talha Menderes ise hemen yanındaki mezara gömüldü. Öte yandan yangında ölen Talha Menderes'in, 27 Aralık'ta doğum günü olduğu öğrenildi.

Screenshot_9

Screenshot_11

Screenshot_12

Screenshot_13

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısıMeteorolojiden kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Tehlike büyük! "Sadece Omicron değil"

Tehlike büyük! "Sadece Omicron değil"

Polis telsizinde FETÖ propagandası! "Bu namussuzu bulup..."

Polis telsizinde FETÖ propagandası! "Bu namussuzu bulup..."

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.