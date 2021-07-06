HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da Türk aileye ırkçı saldırı

Almanya'da Türk aileye ırkçı saldırı

06.07.2021 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Lübeck kentinde bir Türk aileye ırkçı saldırı yapıldığı bildirildi.

Almanya'da Türk aileye ırkçı saldırı

Lübeck Emiyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz’da kent merkezi yakınlarında Mühlentor Meydanı’nda yaşanan olayda, 4 kişilik Türk ailesi ile bir Alman çift arasında tartışma çıktı.

GÖZ YAŞARTICI GAZ SIKTI

Tartışma sırasında 51 yaşındaki kişinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan 45 yaşındaki Türk baba ile 4 ve 8 yaşındaki çocukları etkilendi.

Baba ve çocukları daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alman polisinden Türk vatandaşına şiddetAlman polisinden Türk vatandaşına şiddet

TUTUKLAMA İÇİN SEBEP BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE SERBEST BIRAKILDILAR

Ayrıca, saldırgan ve eşinin, göz yaşartıcı gazın yanı sıra yasak olan bazı silahlar taşıdığı belirlendi.

Silahlara el koyan polis, 51 yaşındaki saldırgan hakkında yaralama ve silah yasasını ihlalden soruşturma başlattı.

Çift karakola götürüldü ancak tutuklamak için sebep bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Polis, olayın yabancı düşmanlığı olduğuna ilişkin emarelerin bulunduğunu açıkladı. (AA)

28 yıldır dinmeyen acı! Korkunç geceyi böyle anlattı: ‘Çocuklarım kalkın, yanıyoruz’ diye seslendim28 yıldır dinmeyen acı! Korkunç geceyi böyle anlattı: ‘Çocuklarım kalkın, yanıyoruz’ diye seslendim


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktıDüğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı
PARTNERŞeyma tektaşını yeniden taktı!Şeyma tektaşını yeniden taktı!
İngiltere Başbakanı Johnson: Maske zorunluluğu kalkacakİngiltere Başbakanı Johnson: Maske zorunluluğu kalkacak
Anahtar Kelimeler:
polis Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

5 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

5 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde

Mantar ararken rastladı! Görür görmez telefonuna sarıldı

Mantar ararken rastladı! Görür görmez telefonuna sarıldı

Kırmızı mayosunu giyip amuda kalktı!

Kırmızı mayosunu giyip amuda kalktı!

İşte memurların yeni zam tablosu

İşte memurların yeni zam tablosu

Mehmet Aydın ifade veriyor! Dikkat çeken detay

Mehmet Aydın ifade veriyor! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.