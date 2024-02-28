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    4. Almanya'nın en güzel kadını sosyal medyada gündem yarattı! İran kökenli Apameh Schönauer (Senauer) 2024 Almanya güzellik yarışmasının kazanını oldu

    Almanya'nın en güzel kadını sosyal medyada gündem yarattı! İran kökenli Apameh Schönauer (Senauer) 2024 Almanya güzellik yarışmasının kazanını oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.02.2024 08:37
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    Almanya'da 2024 yılında düzenlenen güzellik yarışmasının kazananı sosyal medyada gündem oldu. 2024 Miss Germany güzellik yarışmasının kazananı Tahranlı Apameh Schönauer (Senauer) oldu. Almanya'nın en güzel kadını İran kökenli Apameh Schönauer (Senauer) seçilirken sosyal medyada da eleştiri sesleri yükseldi.

    Son dönemde Almanya'da düzenlenen güzellik yarışmasındaki kriterlerde fiziksel özelliklerden ziyade kadınların güçlenmesini ve eşitliği destekleyen bir hareket olarak görülüyor. 6 yaşında ailesiyle birlikte İran'dan Almanya'ya taşınan Senauer, yarışmaya katılan 15 bin kadın arasında seçildi. İran doğumlu 39 yaşındaki kadın 25 bin euroluk (yaklaşık 844 bin 850 TL) ödülün de sahibi oldu.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Evli ve iki çocuk sahibi olan Almanya'da mimarlık yapan Senauer, İranlı kadınları cesaretlendirmek istediğini söyleyerek birincilik tacını takarken dünyaya barış ve özgürlük mesajı verdi.

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    Sosyal medyada Senauer'in birinciliğinin ardından yorumlar yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten tüm jüri üyelerinin kör olduğunu düşünüyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok da güzel değilmiş sanki" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "İç güzelliği yarışması diyelim" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Almanya
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