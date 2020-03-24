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'Alo 155, tıraş olmam lazım, eve berber getirebilir misiniz?'

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

Çorum'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 155 polis hattını arayarak istekte bulunuyor. Bu istekler arasında görevliler, 'Tıraş olmam lazım, eve berber getirebilir misiniz?' diyenlerle bile karşılaşabiliyor.

İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Çorum'da polis ekipleri açık alanlarda kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, evde tek başına yaşayıp, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşların isteklerini de yerine getiriyor. 155 polis hattına gelen çağrılarla harekete geçen ekipler, talep edilen erzak ve gıda ürünlerini marketten alıp, evdeki vatandaşlara teslim ediyor. 155 polis hattını arayan 65 yaş ve üstü kişiler, genellikle gıda ve erzek ihtiyacı için talepte bulunuyor. Gelen taleper arasında ilginç isteklerde yer alıyor. Bu isteklerden bazılar ise şöyle:

-Tıraş olmam lazım benim eve bir berber getirebilir misiniz?,
-Balkonumda güvercin ölüsü var onu aldırabilir misiniz?
-Kombim arızalandı usta gönderebilir misiniz?
(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Alo 155 polis

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