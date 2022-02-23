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Alp Arslan Büyük Selçuklu dizisi final mi yapıyor? Sevilen diziden kötü haber! Alp Arslan Büyük Selçuklu ne zaman final olacak?

23.02.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akli Film imzalı “Alp Arslan Büyük Selçuklu” dizisi her Pazartesi ekranlara gelmeye devam ediyor. Ancak sevilen diziden kötü bir haber geldi. Kulislerde dolaşan bilgilere göre dizi yakın süreçte final olabilir. Peki Alp Arslan Büyük Selçuklu dizisi final mi yapıyor ve ne zaman final olacak? İşte merak edilenler...

Alp Arslan Büyük Selçuklu dizisi final mi yapıyor? Sevilen diziden kötü haber! Alp Arslan Büyük Selçuklu ne zaman final olacak?

Akli Film imzasıyla yayınlanan “Alp Arslan Büyük Selçuklu” dizisi Pazartesi akşamları ekranlarda yer almaya devam ediyor. Barış Arduç ve Fahriye Evcen gibi dev isimleri buluşturan dizinin yakında final olacağı iddia edildi.

ALP ARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU FİNAL Mİ OLACAK?

Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un da kadrosunda yer aldığı Alp Arslan Büyük Selçuklu dizisinin 29. 28. bölümde yani Mayıs sonunda sezon finali yapacağı öğrenildi.

Güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplamakta olan dizide ayrıca bomba bir ayrılık da yaşanacak.

EMİR BOZAN'I CANLANDIRAN YURDAER OKUR VEDA EDİYOR!

Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan ve daha önce Yeter dizisinde de rol almış olan Yurdaer Okur diziye veda ediyor.

Yine kulislerde dolaşan bilgilere göre ödüllü oyuncu Emir Bozan rolüne hayat verdiği “Alp Arslan Büyük Selçuklu”dan yayınlanacak olan 17. bölümde ayrılacak.

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Yurdaer Okur
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