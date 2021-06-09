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Alp Kılınç’la Hande Erçel arasındaki "bazlama surat" davası sonuçlandı: "Sadakam olsun"

09.06.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Hande Erçel, kendisine 'bazlama surat' diyen sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Mahkemeyi kaybeden fenomen Alp Kılınç, sosyal medyadan Hande Erçel’i hedef alan paylaşımlar yaptı.

Alp Kılınç’la Hande Erçel arasındaki "bazlama surat" davası sonuçlandı: "Sadakam olsun"

Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan ve son günlerde dizideki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’a açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

Hande Erçel, fotoğrafına "Bazlama surat" yorumu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a 15 bin lira istemiyle tazminat davası açmıştı.

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada Hande Erçel'in avukatı, "Ceza mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiştir, Alp Kılınç'ın ifadelerinin hakaret teşkil ettiği sabittir" diyerek, davanın kabulünü, Kılınç'ın avukatı ise reddini istedi.

ALP KILINÇ, HANDE ERÇEL'E TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, Alp Kılınç'ın Hande Erçel'e bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Hande Erçel'e tazminat ödemesine karar verilen Alp Kılınç, Instagram hesabından şaşırtan bir paylaşım yaptı.

"BAŞIMIN GÖZÜMÜN SADAKASI OLSUN"

Kılınç, "Sayemde bişektomi yaptırdın. Bugünkü eserini bana borçlusun. Başımın gözümün sadakası olsun" ifadelerini kullandı.

Alp Kılınç, "Hande Erçel'in öncesi-sonrası" şeklinde bir paylaşım yaparak Erçel'in yıllar içerisindeki değişimini yine gündeme getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Alp Kılınç Hande Erçel
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ALLAH İÇİN GÜZEL KADINSIN. KEDİ ULAŞAMAYACAĞI CİĞERE MINDAR DERMİŞ ARKADAŞINKİ O MESELE
yaratilanin, bir baska yaritalana, dış gorunusu uzerinden yorum yapmasi akla mantiga uygun degil. sen ve senin gbiler yuzunden insanlar surekli kendilerini degistiriyor. sen zaten dunya yakisiklisi ve kusursuzsun...

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