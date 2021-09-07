Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ilk fragman yayınlandı! Barış Arduç ve Fahriye Evcen başrollerde

Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan’ın nefes kesen destansı hikayesinin anlatılacağı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ilk tanıtımı büyük merak uyandırdı. Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür’ün yer aldığı dizi yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Geçtiğimiz sezon ''Melikşah'' dönemini konu edinen ve ilgiyle takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonda hikayeyi geçmişe doğru sarıyor.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonda "Malazgirt Fatihi" olarak adlandırılan Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatını konu ediniyor.
Kadrosunda sevilen oyuncular Barış Arduç, Fahriye Evcen, Yurdaer Okur ve Mehmet Özgür’ün yer aldığı “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisi yakında TRT 1’de ekranlara gelecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum