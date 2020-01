Alpaslan Öztürk ve Ebru Şancı üçüncü bebeklerini bekliyor! Ebru Şancı hamile

EBRU ŞANCI KİMDİR?

Geçtiğimiz yıllarda futbolcu Alparslan Öztürk ile evlenen Ebru Şancı model, oyuncu ve sunucu... Şancı son zamanlarda gelinlik tasarımları yapıyor.

Ebru Şancı 31 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İki kardeşi var. Malatyalı bir ailenin kızı. 10 yaşındayken babası ölmüş. Liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesinde okumuştur. 2001 yılında başladığı Üniversiteyi Londra Regent College'de okumuştur. 2006'da New York'a taşındı ve New York Üniversitesinin ‘'Oyunculuk ve Drama'' Bölümünde okuyarak bitirmiştir. 17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Daha sonrasında Türkiye’ye gelip burada mankenliğe başladı. 2001 yılında Londra'ya taşındı. 2006'da New York'a taşındı. 2010 yılında ise Türkiye'ye döndü.

2013 yılında Yağmurdan Kaçarken isimli yapımda rol alan Şancı, Fashıon One'da da program yaptı. Ebru Şancı, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir’de düzenlenen sade bir törenle evlendi. Çift, düğünü ise Belçika’daki bir şatoda yaptı. Çiftin iki çocuğu var.