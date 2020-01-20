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  4. Alpaslan Öztürk ve Ebru Şancı üçüncü bebeklerini bekliyor! Ebru Şancı hamile

Alpaslan Öztürk ve Ebru Şancı üçüncü bebeklerini bekliyor! Ebru Şancı hamile

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:17 | Son Güncelleme

Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen model Ebru Şancı üçüncü kez hamile... Ebru Şancı'nun hamilelik haberini eşi Öztürk sosyal medya hesabından paylaştı.

Alpaslan Öztürk ve Ebru Şancı üçüncü bebeklerini bekliyor! Ebru Şancı hamile

Ebru Şancı, Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2015 yılında evlendi. Ceylin ve Mila adında iki kızları olan çiftten müjdeli haber geldi.

Ebru Şancı'nın hamile olduğunu eşi Alpaslan Öztürk açıkladı. Alpaslan Öztürk, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

"3 NUMARA YOLDA"

Öztürk, "3 numara yolda, bekliyoruz" notunu düştüğü paylaşımı eşini etiketleyerek yayınladı.

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Çifte takipçilerinden çok sayıda "Maşallah" ve "Tebrikler" şeklinde yorumlar yağdı.

Ebru Şancı daha önce yaptığı açıklamada eşinin antrenmanlar ve maçlar dışında evde sürekli cep telefonunda oyun oynadığını söyleyip üçüncü çocuğu yapamadıklarını ifade etmişti. Şancı, “Adam 7/24 oyunda. Kafasını kaldırmıyor. İlgisizlik hiç hoşuma gitmiyor. Çocuk tabii olmaz” demişti.

Göztepespor’da oynayan eşi Alpaslan Öztürk’ün oyun oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Ebru Şancı sözlerine şöyle devam etmişti: "Birkaç kez telefonunu alıp sakladım. Bu kez benim telefonumdan oyun oynadı. En azından akşam bir saatten sonra cep detoksu yapabiliriz. Bunu teklif ettiğimde de gülüyor. Sanal dünya üçüncü çocuğumuza engel oldu."

EBRU ŞANCI KİMDİR?

Geçtiğimiz yıllarda futbolcu Alparslan Öztürk ile evlenen Ebru Şancı model, oyuncu ve sunucu... Şancı son zamanlarda gelinlik tasarımları yapıyor.

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Ebru Şancı 31 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İki kardeşi var. Malatyalı bir ailenin kızı. 10 yaşındayken babası ölmüş. Liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesinde okumuştur. 2001 yılında başladığı Üniversiteyi Londra Regent College'de okumuştur. 2006'da New York'a taşındı ve New York Üniversitesinin ‘'Oyunculuk ve Drama'' Bölümünde okuyarak bitirmiştir. 17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Daha sonrasında Türkiye’ye gelip burada mankenliğe başladı. 2001 yılında Londra'ya taşındı. 2006'da New York'a taşındı. 2010 yılında ise Türkiye'ye döndü.

2013 yılında Yağmurdan Kaçarken isimli yapımda rol alan Şancı, Fashıon One'da da program yaptı. Ebru Şancı, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir’de düzenlenen sade bir törenle evlendi. Çift, düğünü ise Belçika’daki bir şatoda yaptı. Çiftin iki çocuğu var.


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