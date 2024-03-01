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    4. Altı kadınla aynı anda evli olan sosyal medya fenomeni Arthur O Urso'dan yatak odası itirafı! Cinsel hayatlarını anlattı: Kökünden çözdük

    Altı kadınla aynı anda evli olan sosyal medya fenomeni Arthur O Urso'dan yatak odası itirafı! Cinsel hayatlarını anlattı: Kökünden çözdük

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.03.2024 11:12
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    Sosyal medyada çok eşli evliliği sayesinde kısa sürede dünya geneline yayılan bir takipçi kitlesine ulaşan Arthur O Urso bu kez yatak odasına dair yaptığı itirafla gündeme geldi. Fenomen isim çok eşli evliliğinde altın kuralın doğum kontrolü yöntemi olduğunu söyledi. Urso'nun itirafı çok konuşuldu.

    Sosyal medyada 200 bini aşkın takipçisi bulunan ve çok eşli evliliğine dair detaylar paylaşarak fenomene dönüşen Urso, 6 kadınla aynı anda evli. Başlangıçta 9 kadınla evlenen ve zaman içinde 3 eşinden kıskançlık nedeniyle boşandığını söyleyen Urso'nun çok eşli evliliğinin temel kuralı kontrole dayanıyor.

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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Urso, "İnternette çocuk sahibi olmak isteyip istemediğimi, kaç çocuk olacağını ve çok eş olduğu için kimin hamile kalacağını soran bir sürü mesaj alıyorum" diyerek merak edilen o soruya yanıt verdi.

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    Sosyal medya yıldızı, doğum kontrolünü eline alma sorumluluğunu hissettiği için vazektomi yaptırmayı seçtiğini açıklayarak, "Kökünden çözdük. Bilinçli bir karar verdik. Bu sadece ilişkimizi korumakla kalmıyor, aynı zamanda bizi doğum kontrol haplarının etkilerinden de koruyor.Herkes için daha kolay; acıya neden olmuyor ve istenmeyen gebelikleri önlüyor. Daha sonra çocuk sahibi olmak istersem bu konu hakkında daha fazla düşünmem gerekecek" dedi.

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