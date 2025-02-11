Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema Tv
  4. Altın 3'lü Harry Potter'ın dönüşüne sıcak bakıyor! Emma Watson, Daniel Radcliffe ve Rupert Grint'in Harry Potter'ın dizisine yeşil ışık yaptı

Altın 3'lü Harry Potter'ın dönüşüne sıcak bakıyor! Emma Watson, Daniel Radcliffe ve Rupert Grint'in Harry Potter'ın dizisine yeşil ışık yaptı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
11.02.2025 10:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harry Potter film serisi, vizyona girdiği günden bu yana tüm zamanların en başarılı serilerinden biri oldu. Filmlerin yanında kitapları, JK Rowling'in evrenini konu alan Fantastik Canavarlar ve Harry Potter ve Lanetli Çocuk oyunları gibi projelerde yapıldı. Şimdi ise HBO bir Harry Potter dizisi üzerinde çalışıyor. Gözlerin filmlerin altın 3'lüsü Emma Watson, Daniel Radcliffe ve Rupert Grint'e çevrildi.

Altın 3'lü Harry Potter'ın dönüşüne sıcak bakıyor! Emma Watson, Daniel Radcliffe ve Rupert Grint'in Harry Potter'ın dizisine yeşil ışık yaptı

MYNET|DIŞ HABERLER Harry Potter film serisi dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Büyücülük Dünyası toplamda gişede 9,6 milyar dolar (7,7 milyar sterlin) gibi dudak uçuklatan bir hasılat elde etti. Filmler yıllar geçmesine rağmen hâlâ izlenirken ilk filmin 20. yıl dönümünü kutlamak için HBO'da bir araya gelen önemli oyuncu kadrosu, hayranlar için yeterli olmadı. HBO'nun yeni bir Harry Potter dizisi üzerinde çalıştığı ifade edilirken hayranları Ron, Hermonie ve Harray karakterlerini canlandıracak oyunları merak etmeye başladı. Peki, filmlerin başrol oyuncularını Hogwarts'a geri getirmek için ne düşünüyor?

"YAŞLI BİR HARRY BULMAK İSTEMEYECEKLER"

122

Harry karakterine hayat veren 35 yaşındaki Daniel Radcliffe, ilk başta rolden uzak durmaya çalışsa da geri dönmeye karşı değil olmadığını belirtti. 2003 yılında ComicBook.com'a verdiği demeçte başarılı oyuncu, "Anladığım kadarıyla, çok fazla yeni bir başlangıç ​​yapmaya çalışıyorlar ve eminim ki bunları yapan kişi kendi damgasını vurmak isteyecek ve muhtemelen yaşlı Harry'nin bir yerde nasıl görüneceğini bulmak istemeyecektir. Bu meşalenin devredilmesinden dolayı çok heyecanlıyım" dedi.

"TÜM ÇOCUKLUĞUM BÖYLE GEÇTİ"

00

2023'te ITV'nin This Morning şovunda rolünü tekrarlama olasılığı hakkında konuşan Ron karakterine hayat veren Rupert Grint, "Bence zamanlama doğru olsaydı ve herkes geri dönecek olsaydı. Benim için önemli bir karakterdi, bir şekilde aynı kişi olurduk. Tüm çocukluğum böyle geçti" diye konuştu.

"CENNET GİBİ"

2022'de yeniden bir araya gelme şovunun ardından Vogue'a konuşan Hermonie karakterine hayat veren Emma Watson, "Sete geri dönmek cennet gibiydi" ifadelerini kullandı. Yıldızların şu ana kadar söyledikleri göz önüne alındığında, eski rollerine geri dönmeleri pek olası görünmüyor.

İlginizi Çekebilir

30 gün boyunca hiç yemek yemedi sadece su içti

30 gün boyunca hiç yemek yemedi sadece su içti

 Ailesi banyoya girdiğinde dehşet verici bir manzaraya tanık oldu

Ailesi banyoya girdiğinde dehşet verici bir manzaraya tanık oldu

 Klozetinden öyle bir şey çıktı ki... "Çıkartmaya çalıştım"

Klozetinden öyle bir şey çıktı ki... "Çıkartmaya çalıştım"

 Sadece gölgelerini gördü! Araba farıyla aydınlatınca...

Sadece gölgelerini gördü! Araba farıyla aydınlatınca...

 Daha fazla izlenme ve bağış için kendi kızını zehirledi

Daha fazla izlenme ve bağış için kendi kızını zehirledi
Anahtar Kelimeler:
harry potter Harry Potter dizi mi oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Van'da ortalık karıştı! DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı, çok sayıda gözaltı: 'Bana bak, amir misin nesin'

Van'da ortalık karıştı! DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı, çok sayıda gözaltı: 'Bana bak, amir misin nesin'

Trump süre verdi, tüm dünyayı şoke etti: Sonra kıyamet kopsun!

Trump süre verdi, tüm dünyayı şoke etti: Sonra kıyamet kopsun!

İstanbul'da CHP'li çok sayıda belediyeye terör soruşturması: Gözaltılar var

İstanbul'da CHP'li çok sayıda belediyeye terör soruşturması: Gözaltılar var

Olay değişim! "Resmen insan güzeli"

Olay değişim! "Resmen insan güzeli"

Kıyamet senaryosu gibi tek tek anlattı! "Tüm nüfusu yok edebilir"

Kıyamet senaryosu gibi tek tek anlattı! "Tüm nüfusu yok edebilir"

Türk fenomen Güney Kore'de gündem oldu! İzdivaç programına katıldı

Türk fenomen Güney Kore'de gündem oldu! İzdivaç programına katıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.