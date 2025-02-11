Altın 3'lü Harry Potter'ın dönüşüne sıcak bakıyor! Emma Watson, Daniel Radcliffe ve Rupert Grint'in Harry Potter'ın dizisine yeşil ışık yaptı

MYNET|DIŞ HABERLER Harry Potter film serisi dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Büyücülük Dünyası toplamda gişede 9,6 milyar dolar (7,7 milyar sterlin) gibi dudak uçuklatan bir hasılat elde etti. Filmler yıllar geçmesine rağmen hâlâ izlenirken ilk filmin 20. yıl dönümünü kutlamak için HBO'da bir araya gelen önemli oyuncu kadrosu, hayranlar için yeterli olmadı. HBO'nun yeni bir Harry Potter dizisi üzerinde çalıştığı ifade edilirken hayranları Ron, Hermonie ve Harray karakterlerini canlandıracak oyunları merak etmeye başladı. Peki, filmlerin başrol oyuncularını Hogwarts'a geri getirmek için ne düşünüyor?

"YAŞLI BİR HARRY BULMAK İSTEMEYECEKLER"

Harry karakterine hayat veren 35 yaşındaki Daniel Radcliffe, ilk başta rolden uzak durmaya çalışsa da geri dönmeye karşı değil olmadığını belirtti. 2003 yılında ComicBook.com'a verdiği demeçte başarılı oyuncu, "Anladığım kadarıyla, çok fazla yeni bir başlangıç ​​yapmaya çalışıyorlar ve eminim ki bunları yapan kişi kendi damgasını vurmak isteyecek ve muhtemelen yaşlı Harry'nin bir yerde nasıl görüneceğini bulmak istemeyecektir. Bu meşalenin devredilmesinden dolayı çok heyecanlıyım" dedi.

"TÜM ÇOCUKLUĞUM BÖYLE GEÇTİ"

2023'te ITV'nin This Morning şovunda rolünü tekrarlama olasılığı hakkında konuşan Ron karakterine hayat veren Rupert Grint, "Bence zamanlama doğru olsaydı ve herkes geri dönecek olsaydı. Benim için önemli bir karakterdi, bir şekilde aynı kişi olurduk. Tüm çocukluğum böyle geçti" diye konuştu.

"CENNET GİBİ"

2022'de yeniden bir araya gelme şovunun ardından Vogue'a konuşan Hermonie karakterine hayat veren Emma Watson, "Sete geri dönmek cennet gibiydi" ifadelerini kullandı. Yıldızların şu ana kadar söyledikleri göz önüne alındığında, eski rollerine geri dönmeleri pek olası görünmüyor.