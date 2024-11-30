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Altın olduğunu zannederek yıllarca evinin bodrumunda sakladı! Gerçeği öğrenince şoke oldu... "Güneş sisteminin sırrını verebilir"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
30.11.2024 11:48
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Avustralya'nın Sidney şehrinde 2015 yılında metal dedektörüyle arama yapan Dave Hole isimli bir adam altın olduğunu düşündüğü bir kaya parçası buldu. Yıllarca evininin bodrumunda sakladığı taşın Dole, 4,6 milyar yıllık bir meteor olduğunu öğrenince şaşkına döndü. Bilim insanları taşın, Güneş Sistemi'nin yapısının çözmek için bir ipucu olduğunu söyledi.

Altın olduğunu zannederek yıllarca evinin bodrumunda sakladı! Gerçeği öğrenince şoke oldu... "Güneş sisteminin sırrını verebilir"

MYNET|DIŞ HABERLER Metal dedektörü kullanan Avustralyalı define avcısı Dave Hole, 2015 yılında bir kaya parçası buldu. Yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki kayanın altın olduğunu düşündüğü için evinde yıllarca saklayan Hole, kayayı analiz için Melbourne Müzesi'ne götürdükten sonra bunun dünyevi bir nesne olmadığı ortaya çıktı. Hole'e bulduğu taşın yaklaşık 4,6 milyar yıllık bir meteorit olduğu ifade edildi.

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Science Alert'e göre meteorit hakkında konuşan Jeolog Dermot Henry, "Burada doğrudan güneş sisteminin oluşumuna bakıyorsunuz. Bu özel meteorit büyük ihtimalle Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından çıkıyor ve bazı asteroitlerin birbirine çarpmasıyla oradan itilmiş sonra Dünya'ya çarpmış" dedi.

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