Altın olduğunu zannederek yıllarca evinin bodrumunda sakladı! Gerçeği öğrenince şoke oldu... "Güneş sisteminin sırrını verebilir"

MYNET|DIŞ HABERLER Metal dedektörü kullanan Avustralyalı define avcısı Dave Hole, 2015 yılında bir kaya parçası buldu. Yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki kayanın altın olduğunu düşündüğü için evinde yıllarca saklayan Hole, kayayı analiz için Melbourne Müzesi'ne götürdükten sonra bunun dünyevi bir nesne olmadığı ortaya çıktı. Hole'e bulduğu taşın yaklaşık 4,6 milyar yıllık bir meteorit olduğu ifade edildi.

Science Alert'e göre meteorit hakkında konuşan Jeolog Dermot Henry, "Burada doğrudan güneş sisteminin oluşumuna bakıyorsunuz. Bu özel meteorit büyük ihtimalle Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından çıkıyor ve bazı asteroitlerin birbirine çarpmasıyla oradan itilmiş sonra Dünya'ya çarpmış" dedi.