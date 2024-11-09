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Kocasının cenaze töreninde ihaneti öğrendi! Sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı: "Cenazede elimi tutan en yakın arkadaşım onun sevgilisiymiş"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.11.2024 10:34
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TikTok'ta "shaunygirl" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Shuany isimli bir kadın kocasının vefatından sonra onunla ilgili öğrendiği gerçeği paylaştı. Evlilikleri boyunca kocasının kendisini dört farklı kadınla aldattığını açıklayan Shuany, "Cenazede elimi tutan en yakın arkadaşım onun sevgilisiymiş. Gerçekten çok iğrenç şeyler öğrendim" dedi.

Kocasının cenaze töreninde ihaneti öğrendi! Sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı: "Cenazede elimi tutan en yakın arkadaşım onun sevgilisiymiş"

TikTok'ta "shaunygirl" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Shuany isimli bir kadın kocasının ihanetini öğrendikten sonra yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyadan paylaştı. İki çocuk annesi olan Shaun, kocasının evlilikleri boyunca dört farklı kadınla ilişkisi olduğunu öğrendi. Genç kadın kocasının arkasından görüştüğü kadınlardan birinin aslında en yakın arkadaşı olduğunu söyleyerek, "O cenaze töreninde elimi tuttu, hemen yanıma, en öne geçti.O zamanlar gerçekten de destek için ona yaslandım, ama bana yaptıklarını düşündüğümüzde bu daha da büyük bir ihanetti." ifadelerini kullandı.

CEP TELEFONUNDAN ÖĞRENDİ

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Shauny, ölen kocasının telefonunun birden fazla ilişkisini ortaya çıkardığını söyledi. Kocasının kendi iş ortağının kızıyla aynı zaman da evli bir kadınla ilişkisi olduğunu dile getirerek, "Onlardan intikam almaya karar verdim. Hayatına devam etmenin alabileceği en iyi intikam olduğunu anladım" dedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Shuany'i destekleyen yorumlarda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tüm ihanetleri onurlu bir şekilde karşıladın. Başını dik tut, ne ekersen onu biçersin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çocuklarınızı korumak için zarif ve şık davrandınız, aferin, zor olmalı ama harika bir şekilde başa çıktınız" yorumunu yaptı.

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