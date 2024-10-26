Zengin eş arama taktiği sosyal medyada gündem yarattı! Lüks markaların ürünlerine yaklaştı... Cebine kendi Instagram hesabını koydu

Yurt dışında kaydedilerek sosyal medyada yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. İsmi açıklanmayan genç bir kadın zengin bir eş aradığını sosyal medyadan ilan etmekle kalmadı bulduğu yöntemle de potansiyel eş adaylarına kendisini tanıttı.

İsmi açıklanmayan sosyal medya kullanıcısı lüks markaların mağazalarına giderek ürünlerin ceplerine kendi Instagram hesabını koydu. O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Niyetini en başından belli etmiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Abla resmen idolsun" yorumunu yaptı.