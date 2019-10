Altın Portakal’ın Uluslararası Yarışması iddialı geçecek

Türkiye’de ilk kez Antalya’da

Antalyalı sinemaseverlerin, yılın ödüllerle karşılanmış yeteneklerini bir arada izleme fırsatı bulacakları yarışmadaki filmler, Türkiye’de ilk kez 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gösterilecek

İlk filmi “Eva Nová” (2015) ile övgüler alan Slovak yönetmen Marko Škop’un Karlovy Vary’de Ekümenik Jüri Ödülü ve En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan filmi “Let There Be Light / Işık, Daha Fazla Işık”, Macaristan’dan, Barnabás Tóth’un Zsuzsa F. Várkonyi’nin romanından uyarladığı ve ülkesinin 2020 Oscar aday adayı olan lirik yapıtı “Those Who Remained / Geriye Kalanlar”, Japonya sinemasının popüler oyuncularından Joe Odagiri’yi 10 yıl sonra ikinci kez kamera arkasına geçiren ve prömiyerini yaptığı Venedik’te Christopher Doyle imzalı görüntüleri ile övülen “They Say Nothing Stays The Same / Zaman Her Şeyi Siler”, Norveçli yönetmen Dag J. Haugerud’un Venedik’te Kuir Aslan’a aday olan filmi “Beware Of Children / Çocuklar”, İran sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Reza Mirkarimi’nin Fajr’da En İyi Senaryo Ödülü’nü alan, Şangay’da ise En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan son filmi “Castle Of Dreams / Şirin’in Kalesi”, Sandra Kogut’un Toronto’da Çağdaş Dünya Sineması bölümünde gösterilen ve Brezilya sinemasının önemli oyuncularından Regina Casé’yi başrole taşıyan komedisi “Three Summers / Üç Yaz” ve Dominik Moll’un Venedik Film Festivali’nde yarışan, Denis Ménochet, Damien Bonnard ve Valeria Bruni Tedeschi gibi isimleri buluşturan gerilimi “Only The Animals / Yalnızca Hayvanlar”, “Sabır Taşı, “Kahrolsun Dostoyevski” kitapları Türkçeye de çevrilen Afgan asıllı Fransız yazar ve film yönetmen Atiq Rahimi’nin Toronto’da gösterilen filmi “Our Lady Of The Nile / Nil’in Meryem’i”, yarışmanın merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor.