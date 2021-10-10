Altın Portakal ödüllü oyuncu Nihal Yalçın, Tamer Karadağlı taklidi!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreninde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi, 'Zuhal' filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.

Yalçın'ın ödülünü almak için sahneye çıktığı sırada ödülü vermek için kendisini bekleyen Tamer Karadağlı'nın mimiklerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Nihal Yalçın Karadağlı'nın taklidini yaptı.

Yalçın'ın Zeynep Ocak ile yaptığı taklidi Ocak, Instagram hesabından paylaştı.



