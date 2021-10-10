MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Altın Portakal ödüllü oyuncu Nihal Yalçın, Tamer Karadağlı taklidi!

Altın Portakal ödüllü oyuncu Nihal Yalçın, Tamer Karadağlı taklidi!

10.10.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Kadın' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödül vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog gündem oldu. Ünlü oyuncu Nihal Yalçın da, yaşanan bu olayın ardından Tamer Karadağlı'nın taklidini yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreninde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi, 'Zuhal' filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.

Yalçın'ın ödülünü almak için sahneye çıktığı sırada ödülü vermek için kendisini bekleyen Tamer Karadağlı'nın mimiklerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Nihal Yalçın Karadağlı'nın taklidini yaptı.

Altın Portakal gecesine damga vuran anlar! Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya: Sus mu dediniz?Altın Portakal gecesine damga vuran anlar! Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya: Sus mu dediniz?

Yalçın'ın Zeynep Ocak ile yaptığı taklidi Ocak, Instagram hesabından paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğulduKendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğuldu
Otobüste gergin anlar: Sinirlenip camı indirdi! "Geber ulan"Otobüste gergin anlar: Sinirlenip camı indirdi! "Geber ulan"
Öpüşme anlarını paylaştıÖpüşme anlarını paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Nihal Yalçın Tamer Karadağlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

PTT harekete geçti! Tüm Türkiye'de geçerli olacak kart

PTT harekete geçti! Tüm Türkiye'de geçerli olacak kart

İğrenç olay! Öğretmenden market çalışanına spermli not

İğrenç olay! Öğretmenden market çalışanına spermli not

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Kara Taşkuşu heyecanı! Haberi duyan bölgeye akın etti

Kara Taşkuşu heyecanı! Haberi duyan bölgeye akın etti

Acun Ilıcalı ısrar edince şoke oldu! Sosyal medya yıkıldı

Acun Ilıcalı ısrar edince şoke oldu! Sosyal medya yıkıldı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler

Özgü Namal'a reyting rekoru kıran diziden teklif

Özgü Namal'a reyting rekoru kıran diziden teklif

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.