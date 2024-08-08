Alysha Newman, kadınlar sırıkla atlamada bronz madalya kazanarak Kanada rekoru kırdı! Madalya zaferini kalabalığa twerk yaparak kutladı

OnlyFans hesabıyla dünya genelinde büyük bir üne sahip olan Kanadalı sırıkla atlama sporcusu Alysha Newman Kanada rekorunu kırdı. Newman, William Halpenny'nin 1912 Stockholm Oyunları'nda erkekler kategorisinde bronz madalya kazanmasından bu yana madalya kazanan ilk Kanadalı sırıkla atlamacı oldu.

Zaferini twerk yaparak kutlayan Newman, "Gerçekten gerçeküstü bir andı ve harikaydı. Şu anda duygusal olarak çok istikrarlı hissediyorum ve Kanada için Olimpiyat madalyası getiren ilk kadın sırıkla atlamacı olmaktan büyük onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Katie Moon, Newman ile aynı yükseklik olan 4.85 metreyi atladı ancak daha az ıskalama oranına sahip olduğu için gümüş madalya için podyumdaki yerini aldı. Avustralyalı Nina Kennedy 4.90m'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.