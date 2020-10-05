Aman dikkat! Anne ölümlerinin yüzde 60'ından sorumlu

Gebelik döneminde ortaya çıkan kansızlık, erken doğum ve doğum sonrası kanama riskine neden olabiliyor. Gelişmekte olan ülkelerde, gebelikte döneminde kansızlık görülme sıklığı %50’lerin üzerindeyken, anne ölümlerinin %40-60’ından sorumlu tutuluyor. Bu yüzden tüm anne adaylarının kan değerlerini çok iyi takip etmesi, hem anne hem de bebek açısından büyüm önem taşıyor. Kansızlık demir, folik asit ve B12 vitamini desteğiyle tedavi edilebiliyor.

ANNEDEKİ KANSILIK BEBEĞİ ETKİLEYEBİLİR

Anemi olarak da bilinen kansızlık kan hemoglobin seviyesinin 11 mg/dl’nin altına inmesidir. Kansızlık; en sık demir ve folik asit eksikliğinde görülür. Ayrıca B12 vitamini eksikliği de anemiye neden olur. Gebelikte en sık karşılaşılan durumdur. Anne adayında halsizlik, çabuk yorulma, mide-bağırsak problemlerine yol açar. Ayrıca erken doğum ve doğum sonrası kanama riski gelişebilir. Kansızlık sorunu yaşayan annelerden doğan bebeklerde ise, gelişme geriliği ve davranış bozuklukları izlenebilmektedir. Ayrıca erişkin hayatta görülen hipertansiyonun da, daha anne karnında maruz kalınan anemik şartlarla ilişkili olduğu gösterilmiştir.