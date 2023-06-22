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Aman dikkat ondan uzak durun! Çapkınlığın kitabını yazan burç belli oldu

22.06.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk hayatında net ve sorunsuz bir ilişki isteyen bazı kişiler, bir ilişkiye başlamadan önce burç uyumlarını inceliyor. Astrolojide çapkın olmasıyla bilinen birçok burç var. Ama onlar arasında bir burç var ki karda yürüyüp izini belli etmiyor. İşte çapkınlığın kitabını yazmasıyla bilinen o burç...

Aman dikkat ondan uzak durun! Çapkınlığın kitabını yazan burç belli oldu

Çapkın kişilerle uzun süre bir ilişkiyi devam ettirmek oldukça zor. Herkese mavi boncuk dağıtan biriyle sevgili olmak istemeyen birçok kadın, burç uyumlarını inceliyor. Bazı burçlar gerçekten aşık olmadıkları takdirde çok flörtöz takılıyor. Fakat gönül ilişkilerinde insanı sulu götürüp susuz götürecek bir burç var. Kadınların ona dikkat etmesi gerekiyor.

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AŞK VE TUTKUYU TEMSİL EDİYOR AMA...

Venüs aşk ve tutkuyu temsil ediyor. Dolayısıyla Venüs'ün yönettiği Terazi burcu en çapkın burçlar listesinin başında bulunuyor. Yeni insanlar tanımaktan hoşlanan Terazi burçları, sosyalleşmeyi de çok sever.

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Yeni ortamlara girip kolayca kaynaşan Terazi burçları bilgili ve hoş sohbet oldukları için hemen hemen herkesin gönlünü fethedebilir.

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ÇAPKINLIĞI BİR EĞLENCE OLARAK GÖRÜR

Sosyalleşip flörtleşmeyi seven Terazi burçları ilişkilerinde sadık kalmak konusunda çok zorlanır. Öte yandan Terazi burcu çapkınlığı bir eğlence olarak görür.

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ÇEVRESİNDE HERKESLE İLGİLENİYORMUŞ GİBİ GÖRÜNÜR

İkizler burcu da en flörtöz burçlardan biridir. Birinden hoşlanmasalar bile sadece güzel vakit geçirmek ve sosyalleşmek için bir ilişki yaşayabilir.

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HEP BAŞKA AŞKLARIN PEŞİNDEN KOŞARLAR

Kova burçları iser arkadaş canlısı, konuşkan ve dışa dönük oldukları için özgürlüğünü kısıtlayacak ciddi bir ilişkiye pek sıcak bakmaz. Kovalar herkesten çok farklı düşündükleri için ilişkilerde kolay uyum sağlayamaz ve hep başka aşklarında peşinden koşar.

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UZUN SÜRELİ AŞKLAR ONLARA GÖRE DEĞİL

Yay burcu da flörtöz burçlardan biridir. Duygularını çok abartılı yaşayan Yay burçları aşık olmadıkları takdirde uzun süre devam eden ilişkileri sürdüremezler.

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ÇAPKIN DAVRANIŞLAR SERGİLERLER

Aslan burçları ise ilişkilerinde ilgi eksikliği yaşadıkları anda yeni aşklar aramak için harekete geçer. Bu sebeple gerçekten aşık olmadıklarında çapkın davranışlar sergilerler.

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