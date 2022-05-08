HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Amasya’da minibüs emniyet şeridindeki pikaba çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı! Çarpma anı kamerada

Amasya’da minibüs emniyet şeridindeki pikaba çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı! Çarpma anı kamerada

08.05.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da seyir halindeki minibüsün yol kenarında duran pikaba çarptığı kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Çarpma anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Özkan Kiraz'ın kullandığı minibüs Otogar Kavşağı'nda emniyet şeridinde duran Gökhan Fidan idaresindeki pikaba arkadan çarptı.

FECİ KAZADA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada sürücünün eşi Hatice Kiraz ve kayınvalidesi Dürdane Argun olay yerinde hayatını kaybetti.

AW613576_02

Ağır yaralanan sürücü ile aynı araçtaki kızı Sudenaz Kiraz, Nagihan Kiraz, Nurbanu Kiraz, Mustafa Argun ve Emine Argun ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

D-100'de feci kaza! Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralıD-100'de feci kaza! Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

AW613576_06

Cenazeler yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8 Mayıs Anneler Günü mesajları ve sözleri8 Mayıs Anneler Günü mesajları ve sözleri
Zorunlu hale getirildi! Taliban'dan Afgan kadınlara yeni yasakZorunlu hale getirildi! Taliban'dan Afgan kadınlara yeni yasak
"Vız gelir tırıs gider" demişti... Ekrem İmamoğlu özür diledi"Vız gelir tırıs gider" demişti... Ekrem İmamoğlu özür diledi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Amasya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Miami'ye taşınan Petek Dinçöz'den mini etekli poz! Görenler tanıyamadı

Miami'ye taşınan Petek Dinçöz'den mini etekli poz! Görenler tanıyamadı

Gülben Ergen konser verirken sahnede bayıldı!

Gülben Ergen konser verirken sahnede bayıldı!

Yeni ittifak için açık kapı bıraktı: Ümit Özdağ...

Yeni ittifak için açık kapı bıraktı: Ümit Özdağ...

Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

İnce'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken sözler

İnce'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken sözler

Şimdiye kadar yapmadığınız için pişman olacaksınız!

Şimdiye kadar yapmadığınız için pişman olacaksınız!

İlginizi Çekebilir

Minik şair Twitter'da viral olmuştu! “Aklımda bir şeyler var”

Minik şair Twitter'da viral olmuştu! “Aklımda bir şeyler var”

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.