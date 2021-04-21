Amazon'dan geleneksel kuaförlere benzemeyen kuaför!

Amazon daha önce kasasız mağazalarıyla sıklıkla gündeme gelmişti. Jeff Bezos'un kurucusu olduğu teknoloji ve perakende devi şimdi ise çok daha ilginç bir girişim ile karşımıza çıktı. Bu girişim bir kuaför, ancak bu kuaför, geleneksel kuaförlerden biraz farklı.
Amazon, müşterilerin saç bakımı ve şekillendirme deneyimi yaşayabilecekleri yeni bir salon olan Amazon Salon'u duyurdu. Londra'nın Spitalfields bölgesindeki Brushfield Caddesi'nde yer alan iki katlı kuaför, artırılmış gerçeklik (AR) saç danışmanlığı gibi endüstrinin en son teknolojilerini sunacak. Yani kuaför, müşterilerin saç bakımı ve şekillendirmedeki önde gelen bazı teknolojileri, ürünleri ve hizmetleri deneyimleyebilecekleri bir yer olacak.
Salona gelen müşteriler alışverişlerinde ise yine teknolojiden yararlanacak. Zira müşteriler, salondaki ürünleri, QR kodunu okutarak temassız bir şekilde satın alabilecek, daha sonra ürünler evlerine teslim edilecek. Amazon Salon'da müşteriler, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak farklı sanal saç renklerini deneyebilecek, bu sırada Amazon Fire tabletleri kullanabilecekler. Amazon Salon'daki saç bakımı ve şekillendirme hizmetleri ise Elena Lavagni ve stilist ekibi tarafından sağlanacak.
Amazon Salon, önümüzdeki haftalarda herkes için rezervasyonlara açılacak ancak ondan önce başlangıçta yalnızca Amazon çalışanlarına açık olacak. Amazon'un dediğine göre başka herhangi bir Amazon Salon'u açmayı ise planlanmıyor. Yani 'şimdilik' bir örneği daha yok.
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