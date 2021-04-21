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Amazon'dan geleneksel kuaförlere benzemeyen kuaför!

21.04.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon, kuaför salonunun lansmanını yaptı. Londra'da hizmete giren Amazon'un yeni kuaför salonu, geleneksel kuaförlere ise pek benzemiyor. Zira bu salonda artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde sanal saç renklerini deneyimleme imkanı var.

Amazon'dan geleneksel kuaförlere benzemeyen kuaför!

Amazon daha önce kasasız mağazalarıyla sıklıkla gündeme gelmişti. Jeff Bezos'un kurucusu olduğu teknoloji ve perakende devi şimdi ise çok daha ilginç bir girişim ile karşımıza çıktı. Bu girişim bir kuaför, ancak bu kuaför, geleneksel kuaförlerden biraz farklı.

AMAZON'UN KUAFÖRÜNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK SAÇ DANIŞMANLIĞI VAR

Amazon, müşterilerin saç bakımı ve şekillendirme deneyimi yaşayabilecekleri yeni bir salon olan Amazon Salon'u duyurdu. Londra'nın Spitalfields bölgesindeki Brushfield Caddesi'nde yer alan iki katlı kuaför, artırılmış gerçeklik (AR) saç danışmanlığı gibi endüstrinin en son teknolojilerini sunacak. Yani kuaför, müşterilerin saç bakımı ve şekillendirmedeki önde gelen bazı teknolojileri, ürünleri ve hizmetleri deneyimleyebilecekleri bir yer olacak.

Amazon Salon-2

QR KOD İLE TEMASSIZ ALIŞVERİŞ

Salona gelen müşteriler alışverişlerinde ise yine teknolojiden yararlanacak. Zira müşteriler, salondaki ürünleri, QR kodunu okutarak temassız bir şekilde satın alabilecek, daha sonra ürünler evlerine teslim edilecek. Amazon Salon'da müşteriler, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak farklı sanal saç renklerini deneyebilecek, bu sırada Amazon Fire tabletleri kullanabilecekler. Amazon Salon'daki saç bakımı ve şekillendirme hizmetleri ise Elena Lavagni ve stilist ekibi tarafından sağlanacak.

Amazon Salon

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BİR ÖRNEĞİ DAHA YOK

Amazon Salon, önümüzdeki haftalarda herkes için rezervasyonlara açılacak ancak ondan önce başlangıçta yalnızca Amazon çalışanlarına açık olacak. Amazon'un dediğine göre başka herhangi bir Amazon Salon'u açmayı ise planlanmıyor. Yani 'şimdilik' bir örneği daha yok.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon İngiltere Londra
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