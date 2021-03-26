Amazon'un 'şişeye idrar' skandalından haberdar olduğu ortaya çıktı

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Amazon'un çalışma koşullarına dair skandallar devam ediyor.

Şirket bir süredir yoğun çalışma temposu nedeniyle eleştiriliyordu. Öyle ki bazı Amazon işçilerinin tuvalete gitmeye vakit bulamadıkları için şişelere işedikleri iddia edilmişti.

Amazon uzun süredir bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyordu. Ancak The Intercept, şirket içi bir yazışmayı ortaya çıkardı. Geçen sene çalışanlara gönderilen bir elektronik postada Amazon'un bölge müdürü "Torbalara dışkılamayın" uyarısı yapıyor. Postanın devamında idrar dolu şişeleri poşetlerin içine bırakılmaması uyarısı yapılıyor.

Ayrıca Amazon yöneticisi uyarı mesajında bu olayın çok kere tekrarlandığını belirtiyor. Öte yandan The Intercept'in konuştuğu Amazon depo işlerinden biri şişeye tuvalet alışkanlığının oldukça yaygın olduğunu söyledi. Adı açıklanmayan çalışan, Amazon'un işçi eğitimlerinde sürekli bu konuya değindiğini de belirtti.

Konuya ilişkin tecrübelerini paylaşan eski bir Amazon işçisi, şişeye tuvaletlerini yapmak zorunda olduklarını ifade etti. Amazon'un sadece 30 dakilalık ücretli mola verdiğini söyleyen işçi, "Bunu kullandığımız takdirde ne kadar hızlı çalışırsak çalışalım, işlerimizi yetiştiremiyoruz" dedi.