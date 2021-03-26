HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Amazon'un 'şişeye idrar' skandalından haberdar olduğu ortaya çıktı

Amazon'un 'şişeye idrar' skandalından haberdar olduğu ortaya çıktı

26.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon işçilerin yoğun çalışma temposundan dolayı şişelere tuvalet yaptıkları iddialarını reddediyordu. Ancak ulaşılan bir yazışma Amazon yönetiminin bu durumdan haberdar olduğunu ortaya koydu. İşçiler, çok yoğun çalıştıklarını söyledi.

Amazon'un 'şişeye idrar' skandalından haberdar olduğu ortaya çıktı

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Amazon'un çalışma koşullarına dair skandallar devam ediyor.

Şirket bir süredir yoğun çalışma temposu nedeniyle eleştiriliyordu. Öyle ki bazı Amazon işçilerinin tuvalete gitmeye vakit bulamadıkları için şişelere işedikleri iddia edilmişti.

Amazon uzun süredir bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyordu. Ancak The Intercept, şirket içi bir yazışmayı ortaya çıkardı. Geçen sene çalışanlara gönderilen bir elektronik postada Amazon'un bölge müdürü "Torbalara dışkılamayın" uyarısı yapıyor. Postanın devamında idrar dolu şişeleri poşetlerin içine bırakılmaması uyarısı yapılıyor.

Ayrıca Amazon yöneticisi uyarı mesajında bu olayın çok kere tekrarlandığını belirtiyor. Öte yandan The Intercept'in konuştuğu Amazon depo işlerinden biri şişeye tuvalet alışkanlığının oldukça yaygın olduğunu söyledi. Adı açıklanmayan çalışan, Amazon'un işçi eğitimlerinde sürekli bu konuya değindiğini de belirtti.

Konuya ilişkin tecrübelerini paylaşan eski bir Amazon işçisi, şişeye tuvaletlerini yapmak zorunda olduklarını ifade etti. Amazon'un sadece 30 dakilalık ücretli mola verdiğini söyleyen işçi, "Bunu kullandığımız takdirde ne kadar hızlı çalışırsak çalışalım, işlerimizi yetiştiremiyoruz" dedi.

Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanı. Bezos'un 183 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Covid-19 pandemisi döneminde Jeff Bezos servetine 70 milyar dolar kattı.

AMAZON'UN SON AÇIKLAMASI

ABD genelinde yüzbinlerce Amazon işçisi herhangi bir sendikaya sahip değil. Vermont Senatörü Bernie Sanders, Alabama ziyareti sırasında Amazon yöneticilerinden biri, "Eğer saatlik 15 dolar ücret ve sağlık sigortası hakkında konuşma dinlemek istiyorsanız, Sanders geliyor ama saatlik 15 dolar ve sağlık sigortası istiyorsanız, Amazon alım yapıyor" paylaşımını yapmıştı. Yöneticiye, şişeye tuvalet iddialarının bir senatör tarafından hatırlatılması üzerine, Amazon'un resmi Twitter hesabından cevap gelmişti.

Amazon, "Gerçekten şişeye idrar iddialarına inanmıyorsunuz, değil mi? Eğer bu gerçek olsaydı hiç kimse bizim için çalışmazdı. Gerçek şu ki; Dünya genelinde bir milyondan fazla yaptığı işle grur duyan ve ilk günden beri iyi ücretler alıp sağlık hizmetine sahip işçilerimiz var. Umarız ki diğer işçilerin de bu haklara sahip olmasını sağlayacak yasalar çıkartabilirsiniz" cevabını vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladıTüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı
Kutup soğuklarının vurduğu Teksas'ta ölü sayısı 111'e çıktıKutup soğuklarının vurduğu Teksas'ta ölü sayısı 111'e çıktı
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
Amazon

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Pakistan'dan 900 kilometre menzilli balistik füze denemesi

Pakistan'dan 900 kilometre menzilli balistik füze denemesi

Şaşkına çeviren olay! Soyunu merak eden adam tek çocukken 30 kardeşi olduğunu öğrendi

Şaşkına çeviren olay! Tek çocukken 30 kardeşi olduğunu öğrendi

Çatışmanın ortasında kaldı, yaşananları oturduğu sandalyeden izledi

Çatışmanın ortasında kaldı! Şok anları kamerada

Son Dakika: Mısır'da korkunç tren kazası! En az 32 ölü

Mısır'da korkunç tren kazası! En az 32 ölü

Kutup soğuklarının vurduğu Teksas'ta ölü sayısı 111'e çıktı

Kutup soğuklarının vurduğu Teksas'ta ölü sayısı 111'e çıktı

Korona deneyi: 200 kişi Yunanistan'a tatile gönderilecek

Korona deneyi: 200 kişi Yunanistan'a tatile gönderilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.