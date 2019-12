Amazon yağmur ormanlarında yeni bir maymun türü keşfedildi

Araştırmacılar Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Hayvanların Kırmızı Listesi kriterlerine göre yeni maymun türünün "neredeyse tehdit altında" görülmesi gerektiğini savunuyor.

New Scientist'e konuşan Barnett "Dağılım geniş değil ve nüfus kısıtlı" dedi.

Barnett ayrıca, Parecis maymunun Brezilya'da bu yıl keşfedilen üçüncü, 2000'den beri yirminci yeni maymun türü olduğunu da ekledi.

2011'de yeni türle karşılaştıktan sonra araştırma projesine katılan biyolog Mariluce Messias bu yıl Amazon'un güneydoğusundaki Munduruku marmosetinin keşfine de katılmıştı.

Barnett'e göre yeni keşiflerin nedeni, ormansızlaşmanın Amazon'un bazı bölgelerine erişimi kolaylaştırması olabilir:

Ormansızlaştırmayla ilgili bir nokta, herkesin ücra bölgelere erişebilmesi. Dolayısıyla bazen bilim insanları elektrikli testerelerden önce tam olarak keşfedilmeyen alanlara ulaşabiliyor.

"Brezilya, Rondônia'dan Yeni Plecturocebus Türleri (New species of Plecturocebus from Rondônia, Brazil)" başlıklı çalışma Primate Conservation dergisinde yayımlandı.