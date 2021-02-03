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  4. AMD CPU ve GPU üretimi için Samsung ile anlaşacak

AMD CPU ve GPU üretimi için Samsung ile anlaşacak

03.02.2021 09:33 | Son Güncelleme:
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AMD CPU ve GPU üretimi için Samsung ile anlaşacak

2021 yılı işlemci üretimi açısından sıkıntılı geçecek gibi görünüyor. Bir yanda iyiden iyiye bilgisayar kapasitesine ulaşan telefonlar, bir yanda madencilik ile hit olan ekran kartları, bir yanda ise stok sıkıntısı hala devam eden yeni nesil oyun konsolları.

Halihazırda pek çok üreticinin işlemci sıkıntısı çektiği reddedilemez bir gerçek. Bu üretim sıkıntısının temel nedeni ise pandemi ile daralan yapı. Elbette pandemi sürecini tek sorun olarak göstermek doğru olmaz.

Madencilik ile ekran kartlarına olan talebin artması da işlemci üretimini kısıtlayan etkenlerin başında geliyor. Ayrıca yeni nesil konsollar için gerekli olan işlemci gücü de üretime negatif etki yapıyor.

Dünyada işlemci üretimi gerçekleştirebilen şirket sayısı sınırlı. Bunlar içerisinde en gelişmiş tesislere sahip olan ise TSMC. TSMC Apple’dan, Qualcomm’a kadar pek çok küresel isim ile çalışıyor.

AMD SAMSUNG'A YÖNELDİ

Geçtiğimiz günlerde AMD’nin yeni nesil konsollar için TSMC’den ek üretim kapasitesi talep ettiği ortaya çıkmıştı. TSMC bu kararı dikkate bile almayınca AMD de Samsung’un kapısını çalmak zorunda kaldı.

Samsung şu aralar 3nm’lik yongaları için dev bir yatırım yapmayı planlıyor. Görünen o ki AMD, Samsung’un küresel pazardaki ilk müşterilerinden biri olacak. Yine de bekleyip göreceğiz.

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