Ameliyatsız gençleşmenin yolları

İPLE YÜZ GERME
İple yüz germe ya da d lift olarak bilinen bu teknik özel olarak üretilen ipliklerin cilt altına yerleştirilmesi ile uygulanır. İple yüz germe uygulamalarından sonra sarkma, kırışıklık ve mimiğe bağlı çizgiler ortadan kaldırılabilir.
Uygulama lokal anestezi ya da anestetik kremler eşliğinde yapılır ve yaklaşık olarak 45 dakika içerisinde tüm yüzde işlem tamamlanmış olur. Yüzde hangi bölgeye müdahale edileceğine göre seçilen ip çeşidi değişiklik gösterir.
Uygulamanın hemen ardından günlük hayata dönmek mümkün. Yüz germe gibi oldukça zorlu bir operasyonu ameliyatsız bir şekilde gerçekleştirmeyi mümkün kılan bu teknik sayesinde kısa sürede etkili bir değişim elde etmek sağlanmış oluyor.
KAŞ ASMA
Göz bölgesi yüzün sahip olduğu görünümü doğrudan etkileyen önemli bir bölge. Göz ve çevresinde yorgun bir görünümün olması kişinin olduğundan daha yaşlı gözükmesine neden olur. Özellikle kaşlarda ve göz kapaklarında meydana gelen düşmeler bakışların derinliğini ve canlılığını azaltarak kişinin görüntüsünü olumsuz etkiler.
Bu sorunları ortadan kaldırmak için tercih edilen ameliyatsız estetik tekniklerinden birisi de iple kaş asma tekniğidir. Herhangi bir kesi ve dikiş olmadan yapılan uygulamada kaşlardaki düşüklük giderilebiliyor.
Cerrahi müdahale ile kıyaslandığı zaman oldukça avantajlı olan iple kaş asma tekniği pansuman gerektirmeyen, iz bırakmayan ve kişinin kısa sürede günlük yaşamına dönmesine olanak sağlayan bir teknik.
ŞAKAK GERME
Göz kenarlarında ve şakaklarda meydana gelen kırışıklıklar ile sarkmalar için çözüm sunan şakak endolift olarak da bilinen şakak germe uygulaması ile kişinin çok daha genç ve canlı gözükmesi sağlanır.
Bu işlemde lokal anestezi altında saçlı deride saç içerisinde açılan deliklerden içeri girilir ve bölgede germe işlemi yapılır. Uygulamadan hemen sonra normal hayata dönmek mümkün.
Şakak germe tekniğinde kullanılan ataçlar tamamen cilt ile uyumludur ve zamanla kaybolur. Uygulama kişinin ihtiyaçlarına göre ataçlar eridikten sonra yeniden tekrarlanabilir.
Doç. Dr. Emre Hocaoğlu
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
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