KADIN

Ameliyatsız gençleşmenin yolları

Doç. Dr. Emre Hocaoğlu Doç. Dr. Emre Hocaoğlu
ESTETİK HABERLERİ  | 14.01.2019 11:14 | Son Güncelleme

Ameliyatsız estetik teknikleri son yıllarda oldukça popüler olmaya başladı. Bıçak altına yatmak istemeyen, estetik operasyonlardan sonraki iyileşme sürecinden çekinen insanlar için her geçen gün yenilenen ameliyatsız teknikler oldukça etkili çözümler sunuyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Emre Hocaoğlu, bıçak altına yatmadan ameliyatsız gençleşmenin püf noktalarını bizler için paylaştı.

Ameliyatsız gençleşmenin yolları

İPLE YÜZ GERME

İple yüz germe ya da d lift olarak bilinen bu teknik özel olarak üretilen ipliklerin cilt altına yerleştirilmesi ile uygulanır. İple yüz germe uygulamalarından sonra sarkma, kırışıklık ve mimiğe bağlı çizgiler ortadan kaldırılabilir.

Uygulama lokal anestezi ya da anestetik kremler eşliğinde yapılır ve yaklaşık olarak 45 dakika içerisinde tüm yüzde işlem tamamlanmış olur. Yüzde hangi bölgeye müdahale edileceğine göre seçilen ip çeşidi değişiklik gösterir.

Uygulamanın hemen ardından günlük hayata dönmek mümkün. Yüz germe gibi oldukça zorlu bir operasyonu ameliyatsız bir şekilde gerçekleştirmeyi mümkün kılan bu teknik sayesinde kısa sürede etkili bir değişim elde etmek sağlanmış oluyor.

KAŞ ASMA

Göz bölgesi yüzün sahip olduğu görünümü doğrudan etkileyen önemli bir bölge. Göz ve çevresinde yorgun bir görünümün olması kişinin olduğundan daha yaşlı gözükmesine neden olur. Özellikle kaşlarda ve göz kapaklarında meydana gelen düşmeler bakışların derinliğini ve canlılığını azaltarak kişinin görüntüsünü olumsuz etkiler.

Bu sorunları ortadan kaldırmak için tercih edilen ameliyatsız estetik tekniklerinden birisi de iple kaş asma tekniğidir. Herhangi bir kesi ve dikiş olmadan yapılan uygulamada kaşlardaki düşüklük giderilebiliyor.

Cerrahi müdahale ile kıyaslandığı zaman oldukça avantajlı olan iple kaş asma tekniği pansuman gerektirmeyen, iz bırakmayan ve kişinin kısa sürede günlük yaşamına dönmesine olanak sağlayan bir teknik.

ŞAKAK GERME

Göz kenarlarında ve şakaklarda meydana gelen kırışıklıklar ile sarkmalar için çözüm sunan şakak endolift olarak da bilinen şakak germe uygulaması ile kişinin çok daha genç ve canlı gözükmesi sağlanır.

Bu işlemde lokal anestezi altında saçlı deride saç içerisinde açılan deliklerden içeri girilir ve bölgede germe işlemi yapılır. Uygulamadan hemen sonra normal hayata dönmek mümkün.

Şakak germe tekniğinde kullanılan ataçlar tamamen cilt ile uyumludur ve zamanla kaybolur. Uygulama kişinin ihtiyaçlarına göre ataçlar eridikten sonra yeniden tekrarlanabilir.

Doç. Dr. Emre Hocaoğlu
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

www.emrehocaoglu.com
Instagram: @dremrehocaoglu
Facebook: @docdremrehocaoglu
YouTube - Doç. Dr. Emre Hocaoğlu

PARTNERCici annesine sarıldıCici annesine sarıldı
Neredeyse ölüyordu! Kalçası büyük olanlar çok kazanıyor diye...Neredeyse ölüyordu! Kalçası büyük olanlar çok kazanıyor diye...
Göğüslerimi küçülttüm, şimdi kendimi daha iyi hissediyorumGöğüslerimi küçülttüm, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ameliyatsız gençleşme ameliyatsız gençleşmenin püf noktaları

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sunucu Kerimcan'ı yerden yere vurdu! 'Vicdanın rahat mı?'

Ünlü sunucu Kerimcan'ı yerden yere vurdu! 'Vicdanın rahat mı?'

Mini bikinisiyle zor anlar yaşadı

Mini bikinisiyle zor anlar yaşadı

Birçok kadının kabusu ünlü modeli de kel yaptı!

Birçok kadının kabusu ünlü modeli de kel yaptı!

Neredeyse ölüyordu! Kalçası büyük olanlar çok kazanıyor diye...

Neredeyse ölüyordu! Kalçası büyük olanlar çok kazanıyor diye...

40 değil 50 değil bu kadın tam 69 çocuk doğurdu

40 değil 50 değil bu kadın tam 69 çocuk doğurdu

Menopoz ve geçiş döneminde kadınları neler bekliyor?

Menopoz ve geçiş döneminde kadınları neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Birçok kadının ortak derdi! İri göğüslerinden şikayetçi olan kadınlar...

Birçok kadının ortak derdi! İri göğüslerinden şikayetçi olan kadınlar...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Çarpık bacak nasıl düzeltilir?

Çarpık bacak nasıl düzeltilir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Poposu büyük olanlar çok kazanıyor diye estetik yaptırdı! Neredeyse ölüyordu

Neredeyse ölüyordu! Kalçası büyük olanlar çok kazanıyor diye...

Organik güzellik nedir?

Organik güzellik nedir?

Göğüslerimi küçülttüm, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum

Göğüslerimi küçülttüm, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum

Yunan burnu nedir, ameliyatı mümkün müdür?

Yunan burnu nedir, ameliyatı mümkün müdür?

Vaser liposuction ile bölgesel fazlalıklara veda edin!

Vaser liposuction ile bölgesel fazlalıklara veda edin!

Yanık/yara izi tedavisinde son gelişmeler

Yanık/yara izi tedavisinde son gelişmeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.