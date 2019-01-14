Ameliyatsız gençleşmenin yolları

İPLE YÜZ GERME

İple yüz germe ya da d lift olarak bilinen bu teknik özel olarak üretilen ipliklerin cilt altına yerleştirilmesi ile uygulanır. İple yüz germe uygulamalarından sonra sarkma, kırışıklık ve mimiğe bağlı çizgiler ortadan kaldırılabilir.

Uygulama lokal anestezi ya da anestetik kremler eşliğinde yapılır ve yaklaşık olarak 45 dakika içerisinde tüm yüzde işlem tamamlanmış olur. Yüzde hangi bölgeye müdahale edileceğine göre seçilen ip çeşidi değişiklik gösterir.

Uygulamanın hemen ardından günlük hayata dönmek mümkün. Yüz germe gibi oldukça zorlu bir operasyonu ameliyatsız bir şekilde gerçekleştirmeyi mümkün kılan bu teknik sayesinde kısa sürede etkili bir değişim elde etmek sağlanmış oluyor.

KAŞ ASMA

Göz bölgesi yüzün sahip olduğu görünümü doğrudan etkileyen önemli bir bölge. Göz ve çevresinde yorgun bir görünümün olması kişinin olduğundan daha yaşlı gözükmesine neden olur. Özellikle kaşlarda ve göz kapaklarında meydana gelen düşmeler bakışların derinliğini ve canlılığını azaltarak kişinin görüntüsünü olumsuz etkiler.