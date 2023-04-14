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Amerika Birleşik Devletleri’nde cinsel ilişki skandalı! Cirit antrenörü 17 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşk yaşamakla suçlandı

14.04.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletindeki Northampton bölgesinde bir lisede cirit antrenörü ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Hannah Marth isimli antrenörün ismi açıklanmayan öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğinin ifşa edilmesinden sonra tutuklandığı ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde cinsel ilişki skandalı! Cirit antrenörü 17 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşk yaşamakla suçlandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletindeki bir lisede bir antrenör ve öğrencisi arasındaki yasak aşkın ifşa edilmesinden sonra soruşturma başlatıldı. 26 yaşındaki Hannah Marth isimli antrenörün 17 yaşındaki adı açıklanmayan atletizm sporcusu öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiğinin ifşa edilmesinden sonra tutuklandığı açıklandı. Soruşturma kapsamında öğrenci de antrenör de duygusal bir ilişki içinde olduklarını kabul etti.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

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The Morning Call’da yer alan habere göre hakkındaki suçlamaları kabul ederek öğrencisiyle ilişkisi olduğunu kabul eden Marth, 75 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 451 bin 265 TL) teminatsız kefaletle serbest bırakıldı. Marth’ın okulla ilişkisinin kesildiği ifade edilerek görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

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